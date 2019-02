Un rassemblement contre l'antisémitisme prévu à Metz ce mardi

Metz, France

"Non à l'antisémitisme!". C'est le principal message du rassemblement prévu ce mardi soir à 19 heures sur la place des droits de l'homme, à Metz, et dans plusieurs autres villes de France, comme Paris, Marseille, ou encore Nancy.

L'appel a été lancé par plus de 14 partis politique, notamment le Parti socialiste, la République en Marche ou encore Europe Ecologie les Verts, à cause de récents actes antisémites : les croix gammées sur des photos de Simone Veil à Paris, ou encore les insultes de plusieurs gilets jaunes sur le philosophe Alain Finkielkraut.

Plus généralement, le nombre d'actes antisémites a augmenté considérablement en France en 2018. Parmi les personnes qui comptent se mobiliser ce mardi, Angèle, membre du parti LREM. Sa plus grande peur : que l'histoire se répète : "La haine peut vite nous rattraper. Une forte mobilisation peut vraiment montrer à quel point toute sorte de racisme et d'antisémitisme est un fléau pour notre société, et un danger pour nous tous.", expose-t-elle.

Ce rassemblement messin a été lancé par Christine Singer, conseillère municipale à Metz. D'après elle, tout le monde doit pouvoir s'exprimer librement, mais dans le respect : "Ce qui me touche particulièrement c'est le manque de tolérance. Quand vous avez une religion ou des opinions qui vous sont propre, vous ne devez pas être stigmatisé.", estime-t-elle.

Un problème national

La communauté juive est bien évidemment la première victime de ces actes antisémites. Une communauté où désormais l'inquiétude règne, selon Alain Cerf, membre de la communauté israélite de Metz : "Ce problème de l'augmentation de l'antisémitisme n'est pas un problème juif mais un problème national, c'est le problème du droit à la différence. Si les juifs en sont les stigmatisés, d'autres le seront plus tard, ou l'ont déjà été par le passé.", assure-t-il.

Alain Cerf se dit en colère. Il espère que ce rassemblement permettra un réveil des conscience.