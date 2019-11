Un rassemblement contre la précarité étudiante ce mardi soir à Besançon

Besançon

C'était vendredi, dernier, un étudiant s'est immolé par le feu à Lyon devant le Crous de la ville. Brûlé à 90%, ce jeune de 22 ans venait de perdre sa bourse, il est toujours entre la vie et la mort. Il a expliqué son geste par une grande détresse financière. Plusieurs rassemblements solidaires sont prévus ce mardi en France devant les Crous. Car la précarité est de plus en plus grande chez les étudiants dénonce Jérémy Janvoine, du syndicat Solidaire étudiant de Besançon. Il était notre invité ce mardi matin.

"Entre 2017 et 2018, _le nombre d'étudiants qui devaient toucher une bourse a fortement diminué_", explique Jérémy Janvoine. "Du coup ils arrivent de moins en moins à vivre pleinement, pour des raisons de bourses et de logement."

Des petits boulots qui multiplient les risques de redoublement

"Beaucoup renoncent à se faire soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et ils sont de plus en plus nombreux à devoir prendre _des petits boulots pour y arriver_", détaille encore Jérémy Janvoine. "Un étudiant qui travaille, c'est moins d'heure pour ses cours, et donc plus de chances de redoubler, ce qui diminue encore ses chances d'accès aux bourses."

A Besançon, le rassemblement est prévu à 18h ce mardi soir devant le Resto U Lumière sur le campus de la Bouloie.