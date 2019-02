Un rassemblement dans l'Yonne contre l'antisémitisme

Auxerre, France

Les insultes dont a été victime l'académicien Alain Finkielkraut ne sont que les dernières d'une longue série. Les actes antisémites sont en très forte hausse en France : + 74% l'an passé.

14 partis politiques appellent à un sursaut et à se rassembler ce mardi soir, partout en France, pour dire non. Dans l'Yonne, le rassemblement aura lieu à Auxerre à 18h30, sur le parvis de la mairie.

"Barre toi, sale sioniste de merde !": les violentes injures lancées samedi par des "gilets jaunes" contre le philosophe Alain Finkielkraut ont suscité ce week-end une vague de condamnations dont celle de David Kahn qui préside l'Association cultuelle israélite de Sens et de l'Yonne : _" il y a des actes antisémites de façon trop importante mais je pense qu'on a quand même la chance d'avoir une majorité de gens qui ne sont pas antisémites ni racistes. Il n'y a qu'_une poignée d'individus qui se permettent ce genre de choses heureusement."

David Kahn rappelle aussi qu'Alain Finkielkraut est un académicien reconnu par ses pairs : " avant d'être une personne avec une religion juive, il est académicien. Il est réduit simplement au rang de juif alors que comme toute personne on est citoyen dans une république avec une religion . Je suis français au départ et j'ai une religion qui est la religion juive. il faut lutter contre le racisme et l’antisémitisme qui sont des fléaux.".

