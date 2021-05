Un rassemblement de bateaux à Cassis contre les restrictions de mouillage dans les calanques

Une cinquantaine d'embarcations se sont rassemblées dans la baie de Cassis, ce dimanche matin, pour protester contre l'interdiction pure et simple de jeter l'ancre dans les eaux turquoises de Port-Pin et En-Vau. C'est l'une des décisions prises, cette semaine, par la préfecture maritime.

Une cinquantaine de bateaux rassemblés, ce dimanche matin, dans la baie de Cassis. © Radio France - © Elisa Montagnat

Motif : le mouillage abîme les fonds marins, et notamment les herbiers de posidonie. "Trente hectares de cette plante marine ont été perdus dans la baie de La Ciotat en 10 ans", selon le Vice-Amiral d'Escadre Laurent Isnard, préfet maritime de Méditerranée.

Trois arrêtés de restrictions

Au total, le préfet maritime de Méditerranée a signé, cette semaine, trois arrêtés pour limiter le mouillage des bateaux, du Frioul aux eaux cassidaines. L'un d'eux vise les navires de plus de 24 mètres de long. Depuis jeudi, ils ne peuvent plus s'arrêter dans les calanques marseillaises. Les autres ne pourront plus jeter l'ancre que dans les zones sableuses, à partir de cet été.

À bord des bateaux rassemblés, ce dimanche, il y avait notamment Hervé Cosquer, scaphandrier professionnel qui a découvert en 1985 la grotte qui porte son nom et datant du paléolithique, dans la calanque de la Triperie.