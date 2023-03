Un rassemblement de soutien aux "victimes des violences policières" ce jeudi en Mayenne

Manifestation anti-bassines à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) le 25 mars 2023 marquée par des affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants. 4000 grenades lacrymogènes et de désencerclement ont été tirées, il y a aussi eu des tirs de LBD. Quatre véhicules de la gendarmerie ont été incendiés et de nombreux blessés.

Après le week-end de manifestation à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), émaillé de violents affrontements entre forces de l’ordre et militants écologistes, un rassemblement est prévu ce jeudi à 19h devant la préfecture de la Mayenne à Laval, à l'appel de la Confédération Paysanne et des collectifs "Bassines Non Merci" et "Les Soulèvements de la Terre", une association que le gouvernement veut dissoudre. Le syndicat Solidaires 53, très présent dans les actions contre la réforme des retraites, a déjà fait savoir qu'il soutenait cette initiative.

Cette manifestation a pour but de dénoncer, selon les organisateurs, les violences policières et de soutenir les blessés.