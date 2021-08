Un rassemblement devant la préfecture de Vaucluse en soutien "au peuple Afghan"

Une mobilisation à l'initiative de cinq organisations : Solidaires 84, NPA 84, La France Insoumise, ANC 84 et le Collectif No Pasaran 84.

Tracts en main, ces militants ont tenté de sensibiliser à l'actualité en Afghanistan. La mobilisation a été mise en place par cinq organisations : Solidaires 84, NPA 84, La France Insoumise, ANC 84 et le Collectif No Pasaran 84. Un appel suivit par une petite dizaine de personnes.

Pour Amandine Laugier, membre d'ANC 84, l'objectif était "d'amener une lecture politique à la situation actuelle du peuple Afghan". Selon cette militante, la crise que traverse l'Afghanistan est essentiellement due à l'interventionnisme militaire de l'OTAN au profit du capital. Même constat chez La France Insoumise par la voix d'Elvira Cerezo : "On arrache l'autodétermination des peuples et on leur refuse l'asile ensuite, c'est inadmissible !"

Deux réclamations majeures

Ces deux militantes expriment d'une seule voix leurs souhaits : "Nous exigeons l'accueil inconditionnel des Afghans en danger sous le régime des Talibans et le retrait des troupes françaises en Afrique et ailleurs". Deux demandes que partage Camille, un Avignonnais engagé.

Mais lui va plus loin, avec une pancarte il souhaite par sa présence répondre au discours du président de la République sur la gestion des flux migratoires. "Macron représente la France pourtant beaucoup de Français, comme moi, ne partagent pas les opinions du gouvernement." Il est lui aussi en faveur d'un accueil inconditionnel des réfugiés Afghans.