Un rassemblement devant le siège de la MDPH ce mardi à Nîmes

Nîmes, France

Manque de moyens, de reconnaissance, des démarches administratives laborieuses : ce mardi, une soixantaine de Gardois et Gardoises se sont rassemblés devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées, à Nîmes, pour faire part de leurs difficultés du quotidien. Parmi les manifestants, des parents d'enfants handicapés comme Anne-Sophie. Le sentiment d'impuissance face au syndrome génétique très rare de son fils, elle s'en souvient encore très bien : "Je me suis vite sentie rejetée par l'administration, par la population. Du coup, on se referme sur soi, on se met dans sa bulle."

Les manifestants ont installé plusieurs banderoles et pancartes devant la bâtiment © Radio France - Arnaud Roszak

Des manifestants pas convaincus par les annonces du gouvernement

Dans la journée, Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures lors de la conférence nationale du handicap. Parmi elles, la création d'ici quatre ans de 11 500 postes d'AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap. C'est le métier de Betty Théodore ici, à Nîmes : "Nous avons besoin de formation surtout ! Les nouvelles collègues vont être balancées dans des établissements sans avoir été formées au préalable. Et ça peut engendrer des cas de maltraitance, car elles ne vont pas savoir comment s'y prendre avec les enfants handicapés." Pour Simone, handicapée de naissance, ces annonces ne valent rien : "Les gens qui siègent à l'intérieur de la MDPH ne savent rien, c'est honteux. Alors cela fait joli pendant les municipales de s'intéresser aux handicapés, mais ce sont les actes qui comptent !"