Coronavirus : Le collectif "infirmiers libéraux 13" manifeste devant la CPAM de Marseille

Les infirmiers libéraux des Bouches-du-Rhône ont décidé de se faire entendre. Regroupés dans un collectif baptisé "infirmiers libéraux 13", ils ont le sentiment amer d'être les grands oubliés du Ségur de la santé. Et c'est pourquoi aujourd'hui le collectif veut être écouté. Les infirmiers réclament notamment une revalorisation des cotations et des indemnités kilométriques qui n'ont pas évoluées depuis 2007. Ces cotations sont fixées par la CPAM où une délégation a été reçue ce mardi après midi. Par ailleurs le collectif a lancé une pétition en ligne pour réclamer l’attention et la reconnaissance. Cette pétition a déjà été signée par 6000 personnes.

On était parfois obligés de protéger avec des sacs poubelle, Johanna, infirmière libérale à Marseille

Tout au long de la crise du coronavirus, les infirmiers libéraux ont été en première ligne._"_On a l'impression d’être totalement lâchés alors que tout au long de la crise on a été un peu les derniers mohicans. Nous étions les seuls à se rendre au domicile des patients et, faute de matériel, nous étions parfois obligés de nous protéger avec des sacs poubelles", explique Johanna, infirmière libérale à Marseille. "Ça fait 3 mois que mes filles sont chez leur papa car j'ai peur de les contaminer", poursuit elle.

Et le collectif ne va pas en rester là. Après une opération escargot fin mai, cette manifestation aujourd'hui, les infirmiers libéraux vont se mobiliser en masse le 16 juin prochain. Dix organisations syndicales du corps soignant appellent en effet à manifester ce jour là, pour réclamer de meilleurs salaires, des recrutements, la formation et l'arrêt des fermetures des services et des lits.