Un rassemblement festif à Albertville pour réclamer la réouverture des lieux culturels

"Nous faire croire que la culture n'est pas essentiel est une gigantesque tromperie. Je ne fais que survivre sans culture". Hélène, 63 ans, est à l'initiative du rassemblement festif organisé ce samedi matin devant le théatre du Dôme à Albertville. Cette Savoyarde donne des cours de soutien scolaire et ne peut se passer "de sorties dans les cinémas, les musées, les festivals. Déjà qu'en vivant seul, le confinement et le couvre feu sont compliqués, mais sans culture, c'est invivable."

"Rendre à ceux qui embellissent ma vie"

Inspirée par l'occupation de l'Odéon à Paris, début mars, et la vidéo de l'artiste nordiste HK, Hélène a décidé de se mobiliser. "La culture a toujours existé. Il faut qu'on se batte pour ça. Les gens qui font du spectacle embellissent ma vie et veux juste rendre une partie de ce qu'ils m'ont donné. Je ne veux pas qu'on les laisse mourir."

Les manifestants ont réclamé ce samedi la réouverture des lieux culturels © Radio France - Luc Chemla

Parmi les 150 manifestants présents ce samedi, une vingtaine danse devant l'entrée du théâtre, au son d"I want to be free" de Queen et "Not war" de Jason Derulo. Katy, secrétaire de mairie à la retraite, "ne peut pas passer une journée sans ouvrir un bouquin". Elle est donc venue car "chacun selon ses moyens peut résister. _Il ne faut pas compter sur le sommet de la pyramide_. Il n'y a que nous qui pouvont faire quelque chose pour nous."

Ce rassemblement montre qu'on ne travaille pas pour rien"

Une mobilisation du public qui touche évidemment Manuel Roche, au platine, le directeur technique du théâtre du Dôme. "Ce rassemblement montre qu'on ne travaille pas pour rien. Le métier que l'on fait apporte une rencontre entre le public et l'artiste et c'est toujours appréciable de voir que l'on peut se mobiliser pour défendre cela".

A cause de la situation sanitaire et des restrictions, tous les spectacles programmés au théâtre du Dôme sont annulés jusqu'à minimum début mai.