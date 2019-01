Un rassemblement interrégional pour l'acte XI des gilets jaunes à Avignon

Par Marion Bargiacchi, France Bleu Vaucluse

Onzième acte de mobilisation pour les gilets jaunes en Vaucluse et notamment à Avignon où un rassemblement interrégional non déclaré a lieu ce samedi 26 janvier. Gilets jaunes des Bouches-du-Rhône, Drôme, Gard, Hérault et Vaucluse doivent se retrouver en début d'après-midi pour défiler.