Un rassemblement à Limoges ce jeudi pour dire que "la solidarité avec les migrants n'est pas un délit"

La solidarité avec les migrants n'est pas un délit : c'est ce que veut proclamer le collectif limousin Chabatz d'entrar avec un rassemblement ce jeudi soir à Limoges. Il s'inscrit dans les journées d'actions nationales des "délinquants solidaires" pour dénoncer les poursuites engagées contre des citoyens qui aident les migrants. Stéphane Lajaumont, représentant du collectif, était l'invité de France Bleu Limousin ce jeudi à 8h20.

Action à la veille d'un jugement emblématique à Nice

Ces journées sont programmées alors que ce vendredi, le tribunal correctionnel de Nice rendra son jugement à l'encontre de Cédric Herrou , cet agriculteur de la vallée de la Roya poursuivi pour avoir hébergé des migrants. Il risque 8 mois de prison. "Là-bas, près de la frontière italienne, il y a un certain nombre de migrants qui se retrouvent perdus au milieu des routes, dans la montagne, c'est pas du tourisme, et quand on leur prête assistance, on se retrouve à risquer 8 mois de prison !", dénonce Stéphane Lajaumont, "il y a des dizaines d'épisodes de ce type, avec à chaque fois le même message : si vous aidez les migrants, vous risquez des problèmes".

Une quarantaine de mobilisations à travers la France

Pourtant, rappelle-t-il, "aider son prochain, c'est quand même l'acte premier de citoyenneté". D'où ces rassemblements symboliques partout en France "pour dire que la solidarité n'est pas un crime, pas un délit". A Limoges, c'est à partir de 18h place de la Motte et en direction ensuite du Palais de justice. "Si on a mis en place ce collectif, avec ce nom "finissez d'entrer", c'est pour dire qu'on veut accueillir les gens dans les meilleures conditions possibles", rappelle Stéphane Lajaumont, "Et qu'il ne faut pas d'acharnement, de démarches tatillonnes pour dire : si vous aidez un migrant, ça n'est pas bien".