Un rassemblement pour défendre la liberté d'expression et le droit d'informer devant la préfecture à Dijon

Une vingtaine d'associations et d'organisation appelaient ce mardi 24 novembre à un rassemblement pour défendre la liberté d'expression et le droit d'informer alors que les députés étaient appelés dans le même temps à voté la loi de "sécurité globale". Le rendez-vous était fixé devant la préfecture.

Une vingtaine d'associations, dont la ligue des Droits de l'Homme de Côte-d'Or appelaient à un rassemblement ce mardi soir devant la préfecture de Dijon au moment où les députés s'apprêtaient à voter la loi de "Sécurité globale" et son très controversé article 24, interdisant la diffusion d'images montrant des policiers. Un texte pour lequel l'Assemblée Nationale a donné ce mardi soir son premier feu vert.

Une affiche brandie par une manifestante devant la préfecture de Côte-d'Or à Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Une loi dans la précipitation

Dans son appel à manifester, la ligue des Droits de l'Homme de Côte-d'Or regrettait que "cette proposition de loi porte lourdement atteinte à des libertés et droits fondamentaux, elle est l’objet d’une procédure accélérée qui évince, de fait, le rôle législatif des parlementaires.". Même constat pour Europe Ecologie-les Verts qui estime que "cet article de loi sur le floutage des policiers et sur l'utilisation des drones constitue un _recul inédit vis-à-vis de la liberté de manifester, de la liberté de la presse et de nos vies privées_"

La police aussi était présente ce mardi soir devant la préfecture de Côte-d'Or à Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

La foule était assez importante ce mardi soir devant la préfecture à Dijon malgré le froid et le brouillad © Radio France - Stéphanie Perenon

Un nouveau dérapage lundi soir à Paris

Cet appel à contre la loi de Sécurité Globale intervenait au lendemain d'une nouvelle polémique portant sur des violences policières contre des migrants installés par des associations sur la place de la République pour rappeler qu'ils ne fallait pas les oublier. La police a fait usage de gaz lacrymogène et a molesté des journalistes, des manifestants et même encadré des élus. Une image montrant un policier faire un croche-pied à un exilé a suscité l'émoi et déclenché l'ouverture d'une enquête de la police des polices.