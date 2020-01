Un rassemblement pour défendre la liberté d'expression organisé par la Licra à Reims

Reims, France

"Je suis Charlie, je suis la République" : voici les mots concluant le discours tenu par Francine Bellour, présidente de la Licra de Reims. C'est à son initiative que près de cent personnes se sont réunies ce samedi matin sur le parvis de l'hôtel de ville de Reims (Marne). Cinq ans, jour pour jour, après des marches en hommage aux victimes des attentats de janvier 2015 organisées aux quatre coinsde la France. Plus de 7000 personnes s'étaient alors réunies à Reims.

Les attentats en tête, Charlie dans les bras

Le rassemblement s'est tenu sur l'esplanade Simone Veil sur laquelle Damien, s'est rendu avec dans les bras, le dernier numéro de Charlie Hebdo, paru le 5 janvier dernier. "C'était important de l'acheter mercredi, c'est important d'être ici, avec lui, cinq ans après. Le temps passe mais c'est notre rôle de rappeler aux générations qui viennent ce qu'il s'est passé", explique ce rémois de 46 ans, déjà présent à la marche du 11 janvier 2015.

Cinq ans après, la liberté d'expression plus en danger que jamais

Au-delà de l'hommage aux victimes du terrorisme, marqué notamment par une minute de silence, ce rendez-vous avait pour vocation de raviver la flamme de la liberté d'expression. Une liberté toujours en mauvaise posture selon la Licra. "Cinq ans après, on s’aperçoit que le problème de la liberté d'expression n'est toujours pas résolu. Il y a de plus en plus de mouvements qui empêchent des spectacles, des conférences, qui s'opposent à toute personne en désaccord avec eux et avec lesquels on ne peut pas débattre. Il y a un grave problème de liberté d'expression en France. C'est pire qu'il y a cinq ans", se désole Claude Secroun, vice-président de la Licra de Reims.