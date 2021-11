Un rassemblement pour dire "non" à l'homophobie ce mardi soir à Amiens

"L'inscription de propos homophobes dans l'espace public est inquiétant, mais si cela reste mineur par rapport à des agressions physiques" Réaction de Timothée, co-président de l'association Flash Our True Colors, l'une des associations qui appelle au rassemblement de ce mardi soir.

"Ce qui m'étonne le plus dans cet acte, c'est le culot de l'auteur. Des propos homophobes on en reçoit assez régulièrement par courriel ou par SMS. Mais là, il y a quand même une inscription dans l'espace public. C'est un geste ostentatoire, homophobe qui permet peut être aussi aux personnes de comprendre davantage le quotidien que peuvent avoir les personnages LGBT. Et je dirais même que en comparaison avec les actes qui sont commis, celui là est plutôt mineur, dans le sens où on accompagne aussi des personnes victimes d'agressions physiques. On a eu l'occasion d'accompagner des hommes et des femmes qui ont été victimes de viol ou de tentative de meurtre du fait de leur orientation sexuelle."

Soutenir les personnes LGBT

"Notre travail, c'est accueillir et soutenir les personnes LGBT. Il y a aussi tout un travail de lutte contre l'isolement, que ce soit parce que la personne vit seule ou parce que la personne vit dans un contexte dans lequel elle ne peut pas s'exprimer. Nos adhérents se retrouvent aussi occasionnellement à accueillir des personnes qui sont à la rue parce qu'elles ont faim, des personnes jeunes à la rue qui ont été mises dehors par leurs parents après la découverte de leur homosexualité."

La crise sanitaire a accentué les violences

"On peut être entouré par des personnes et être seul et et on peut être aussi victime de propos homophobes, c'est à dire que vous pouvez dans un contexte hostile, mais vous pouvez évoluer dans un contexte qui ne vous comprend pas. Et les agressions, c'est une chose, mais aussi les tentatives de suicide ou les personnes qui ont des pensées suicidaires. Ça a aussi doublé dans le courant de l'année qui vient de s'écouler."