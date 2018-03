Périgueux, France

Les parents d'élèves de l'école André Boissière, à Périgueux, se mobilisent pour soutenir la famille Dardha, une famille albanaise qui s'est vue refuser le droit d'asile et peut donc être expulsée. Les parents et leurs deux enfants de 5 et 8 ans ont participé à un rassemblement ce mercredi devant leur école.

Les parents d'élèves sont mobilisés. © Radio France - Emeline Ferry

La famille doit entrer dans le dispositif d'hébergement d'urgence et va déposer un dossier de demande de carte de séjour d'étranger malade, car la mère est souffrante. La famille Dardha est potentiellement expulsable, même si l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) n'est pas encore tombée.

Les parents et leurs deux enfants ont fui le sud de l'Albanie il y a un an. Ils aimeraient rester dans le Périgord.