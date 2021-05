Un rassemblement prévu à Périgueux contre l'expulsion d'une maman et de ses quatre enfants

A Périgueux, un collectif se mobilise pour empêcher l'expulsion de Gisèle Mamu. Il organise un rassemblement ce vendredi 21 mai, à 16h30, à l'école élémentaire du Clos-Chassaing. Cette maman congolaise est menacée d'expulsion de son logement et du territoire français avec ses enfants. Elle a reçu une obligation de quitter le territoire français le 7 mai dernier suite au refus de sa demande d'asile.

Selon le collectif, Gisèle Mamu a fui la République Démocratique du Congo suite à la disparition de son mari en 2019. Il était militant politique et il a été enlevé il y a près de deux ans, en août 2019. Gisèle Mamu a fui son pays, enceinte avec ses trois enfants pour venir se réfugier à Périgueux. Parmi les quatre enfants, trois sont scolarisés au collège et à l'école Clos-Chassaing, en sixième, CM1 et CP. La dernière, une petite fille âgée d'un an et demi est née en France, à Périgueux.

Le collectif se compose d'enseignants, de personnels des écoles et du collège mais aussi des parents et des membres de l'association Femmes Solidaires. Ils s'étaient déjà mobilisés pour d'autres familles dans la même situation. Ils ont écrit aux élus locaux.