Un rassemblement "Toutes en mini" est organisé ce samedi à Toulon

Choquées par l’agression il y a une dizaine de jours de deux jeunes femmes à Mulhouse à cause d’une jupe "jugée trop courte", trois Toulonnaises ont décidé d'organiser un rassemblement "Toutes en mini" ce samedi après-midi à Toulon. Contre le harcèlement de rue et pour défendre la liberté des femmes de s’habiller comme elles le souhaitent, elles appellent les Varoises... et les Varois... à les retrouver à 14 heures sur la Place de la Liberté.

"Messieurs, vous êtes concernés !"

"L'agression de Mulhouse nous a profondément choquées... comme le déferlement de haine qui a suivi sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi repensé à cette femme refoulée d'un supermarché de Six-Fours cet été à cause de son décolleté... et nous avons décidé d'agir" expliquent les trois quadragénaires au micro de France Bleu Provence. Pour Aurélia, "il ne faut pas oublier que dans les années 60-70 les femmes se sont battues pour pouvoir s'habiller comme elles voulaient et pour être libres. Et en 2020, les femmes ne peuvent plus porter de jupes ou de décolletés... nous devons réagir. Et cette question nous concerne tous : les femmes comme les hommes". Vanessa, sa sœur, précise : "_Messieurs, vous êtes invités à rejoindre notre mouvement.._. car ces agressions pourraient toucher votre épouse, votre fille, votre maman ou votre sœur... Vous êtes donc entièrement concernés par le problème !"

Mini-jupes, robes, décolletés ou kilts... toutes les tenues sont acceptées lors de ce rassemblement. La page Facebook de l’événement est suivie par plus de 1600 personnes. Les organisatrices espèrent que leur mouvement sera suivi dans d'autres villes de France.