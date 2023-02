Au cœur du rassemblement des Ukrainiens d'Orléans un an après le début de l'invasion russe

Sur la place du Martroi d'Orléans, un peu plus de 300 personnes se sont réunies, ce samedi 25 février, pour soutenir l'Ukraine dans la guerre face à la Russie. Ce rassemblement a été suivi par une marche blanche en hommage aux victimes, jusqu'à la cathédrale Sainte-Croix en fin d'après-midi.

Au début de ce rassemblement, l'hymne ukrainien a été chanté par l'ensemble des citoyens ukrainiens présents sur place. Parmi eux, des réfugiés qui ont été accueillis dans le Loiret par des familles ou des associations. Certains n'ont pu aller au bout de leur récit quand ils ont raconté avec beaucoup d'émotion leur expérience de la guerre.

Yakiv, 14 ans, est arrivé en France en mars 2022. Il prend le micro et raconte son histoire en français, langue qu'il a apprise en quelques mois : "Au début de la guerre, je n'avais aucune conscience de ce qu'il se passait, il n'y avait que la peur et l'espoir que la situation revienne à la normale. Avec ma famille, on a tenté de fuir dans la maison de campagne mais c'était une mauvaise idée car ce territoire a rapidement été occupé. On a attendu là-bas un mois puis on a pris le train jusqu'en France."

"Il y a un avant et un après 24 février"

Yakiv est arrivé à Bricy avant de partir pour Pithiviers. Les premiers mois ont été difficiles : "A partir du 24 février 2022, c'était terrible, j'avais peur tout le temps. Même après mon arrivée en France je continuais d'avoir peur des bruits, d'autant plus que j'habitais près de l'aérodrome militaire de Bricy. Ma plus grande crainte c'est qu'on ne gagne pas la guerre."

Quelques mètres plus loin, Véra, une ukrainienne qui habite dans le Loiret depuis 10 ans, traduit le témoignage d'une personne âgée. "Ce 24 février 2022 est une date très importante car elle a divisé notre vie. Il y a un avant et un après."

Des illustrations de soutien à l'Ukraine, posées au pied de la statue de Jeanne d'Arc place du Martroi à Orléans © Radio France - Antoine Vandendrische

Au cœur des discours également : la force des liens d'amitié entre la France et l'Ukraine. Morgan a tenu à être présent au rassemblement. Sa femme est Ukrainienne et il a accueilli sa belle-famille à Orléans. "Il faut les soutenir, surtout mentalement. Je n'ai pas envie que des jeunes de l'âge de mes nièces ou de mon neveu qui a bientôt huit ans, soient à la rue ou meurent sous les bombes, c'est quelque chose d'atroce. Ça fait chaud au cœur de voir du monde et des Français réunis pour soutenir les Ukrainiens."

Certains des ukrainiens présents au rassemblement ont encore des proches en Ukraine. C'est le cas pour Katheryna qui habite à Orléans depuis 5 ans et qui a de la famille au nord de Kiev. Elle suit les actualités tous les jours et tâche de prendre des nouvelles : "Dans ma famille, il y a des combattants comme mon frère. Il est officier militaire et il participe à la guerre en première ligne."

Pour elle, tout le pays est déterminé à résister et à ne pas céder : "Le message, c'est l'Ukraine toujours debout, toujours combative. Notre hymne national s'appelle 'L'Ukraine n'est pas morte', c'est notre slogan, on va gagner, on a beaucoup de courage." clame-t-elle. "Nous sommes du côté de nos alliés, les Français jusqu'à la victoire et il nous en faudra de l'aide, militaire, économique ou politique."