Sochaux, France

Il y a 50 ans, la France s'apprêtait à faire face à un mouvement de contestation inédit. Ce mois de mai 1968 marque le début de manifestations étudiantes et de grèves d'une ampleur jamais égalée. A Sochaux débute le blocage de l'usine Peugeot qui allait tourner au drame le 11 juin 1968 : deux ouvriers de 24 et 49 ans, Pierre Beylot et Henri Blanchet meurent dans des affrontements avec les forces de l'ordre, l'un tué par un tir de CRS, l'autre victime d'une chute du haut d'un mur.

C'est cet épisode, parfois méconnu, que veut raconter Anthony Flahaut dans un film. Ce montbéliardais de 23 ans, étudiant en cinéma à Lausanne est à la recherche de témoins de cette époque : "Je veux savoir ce que cet épisode a provoqué chez eux. Est-ce qu'il y a eu des débats dans les familles ? Est-ce que ça a transformé leur quotidien ? Je veux parler d'expériences individuelles pour mieux comprendre cette période qu'on m'avait toujours présentée de manière assez abstraite, comme si ça n'avait concerné que Paris."

Si vous souhaitez témoigner, vous pouvez contacter Anthony Flahaut : antoine.y.flahaut@gmail.com