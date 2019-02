Un réalisateur toulousain présente sa série TV tournée dans des maisons de retraite

Toulouse, France

Un Siècle vous contemple, c'est le titre de la série réalisée par un jeune trentenaire toulousain, Gabin Fueyo. Le tournage s'est fait dans des Ehpad toulousains, notamment près du Pont des Demoiselles, avenue Crampel à l'Orpea. Le premier épisode a été diffusé ce mardi 19 février 2019 en avant première dans le centre-ville de Toulouse à l'école de commerce ISG. Jusqu'ici deux épisodes ont été tournés, chacun dure 26 minutes.

Le réalisateur cherche un diffuseur. En attendant, des vidéos sont sur internet. Des personnes âgées se confient, donnent leur avis sur l'actualité, voient leurs proches. Gabin Fueyo a voulu faire une série sur les personnes âgées et les maisons de retraite avec un regard positif : "Le but est vraiment de créer un divertissement à partir de la rencontre entre un papi ou une mamie de plus de 90 ans qui vit dans un ehpad qui devient alors un personnage de la série. On veut montrer quelque chose de positif, il ne faut pas oublier que dans des maisons de retraite, il y a des personnes qui ont des vocations et qui souffrent de l'image relayée parfois dans les médias." L'année dernière Gabin Fueyo avait fait une série sur le même thème mais sur un format de deux minutes, diffusée sur France 3 Occitanie.