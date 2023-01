Un recensement des habitants du quartier Brésard à Guéret, plus de 400 logements concernés

Si vous habitez dans le quartier Brésard à Guéret, vous allez sûrement recevoir de la visite en ce début d'année 2023. Du lundi 9 janvier au mercredi 25 janvier, des agents mandatés par Creusalis vont en effet faire du porte-à-porte, ou laisser des avis de passage pour tous les riverains du 12, rue du docteur Brésard.

Un "foudroyage" de l'immeuble

Le grand immeuble de dix étages ne sera bientôt plus, puisqu'il est en cours de démolition. Les 75 logements ont été évacués l'année dernière, et des travaux de désamiantage sont en cours à l'intérieur du bâtiment. Une fois le chantier terminé, l'immeuble sera "foudroyé", c'est-à-dire détruit depuis sa base en l'espace de quelques secondes, pour limiter les nuisances. Et la date retenue pour cette opération est déjà connue, le dimanche 14 mai 2023.

Par souci de sécurité, et pour éviter tout risque le jour de la grande opération, les riverains seront donc évacués le jour de la destruction, et cela dans un périmètre de 200 mètres tout autour du bâtiment concerné. D'où l'intérêt du recensement.

Plus de 400 logements concernés

Appartements ou maisons individuelles, en tout, plus de 400 logements sont concernés par l'opération. Les riverains ont déjà reçu un courrier en décembre 2022 pour les avertir de la venue des agents de recensement. Ces derniers seront donc là pour recueillir les informations nécessaires, déposer un questionnaire et s'occuper des situations au cas par cas, savoir s'il y a besoin ou non d'une assistance médicalisée pour les riverains le jour du 14 mai 2023.

En cette période de démarchage intempestif et d'arnaques en tout genre, Creusalis tient aussi à rassurer les habitants du quartier. Les agents de recensement sont mandatés, munis d'un badge nominatif et d'une accréditation de la mairie de Guéret le jour de leur venue.

Une partie de l'espace André Lejeune à Guéret sera mis à disposition des riverains le jour de la détonation, d'où l'intérêt aussi du recensement. Creusalis prévoit aussi de retransmettre en direct le foudroyage de l'immeuble le 14 mai prochain, sur sa chaîne Youtube. La mairie de Guéret réfléchit aussi à retransmettre l'événement.