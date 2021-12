Un record vient d'être battu ce lundi au marché aux truffes historique de Sainte-Alvère. Plus de 100 kilos de truffes ont été négociées, soit sept kilos de plus que l'ancien record !

Un record en Dordogne : plus de 100 kilos de truffes négociées au marché de Sainte-Alvère

Le marché de Saint-Alvère a battu un record avec plus de 100 kilos de truffes négociées. Photo d'illustration.

Le record est explosé ! Plus de 100 kilos de truffes ont été négociées ce lundi au marché aux truffes historique de Sainte-Alvère. Du jamais vu ! 100 kilos et 800 grammes ont été mis en vente précisément. C'est sept kilos de plus que le précédent record, le 18 décembre 2017. En tout, 117 kilos ont été apportés par les trufficulteurs mais il y eu près de 17 kilos de déchets. 59 apporteurs ont participé à ce record.

100,8 kilos négociés, du jamais vu !

Ce chiffre laisse augurer une saison des truffes prolifique. Après quatre marchés à Saint-Alvère, 309 kilos ont été négociés. A la même époque en 2017, 307 kilos avaient été négociés. Et on sait que la saison 2017-2018 reste la meilleure saison des truffes en Dordogne : en tout, 793 kilos avaient été mis en vente rien qu'au marché de Sainte-Alvère.