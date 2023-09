Un record mensuel de froid battu en Lozère

L'automne est bien là. Notamment en Lozère où on a enregistré des températures négatives dans la nuit de samedi à dimanche. A Grandrieu, commune située au nord du département, à la limite de la Haute-Loire, on a même battu un record mensuel de froid avec moins 3.6° degrés. Le dernier, c'était le 29 septembre 1993 avec moins 2.5 degrés selon le site d'Actus météo. Des températures qui seront plus clémentes la semaine prochaine, puisqu'elles devraient dépasser les 25 degrés dans le département.

ⓘ Publicité