Un recours contre le schéma de cohérence territoriale du Comtat - Ventoux

8 associations du Comtat Venaissin et du Ventoux déposent un recours contre le schéma de cohérence territorial adopté en octobre dernier.

Le document organise l'urbanisation des territoires entre Carpentras et le Ventoux pour les 15 prochaines années jusqu'en 2035.

Des associations de défense de l'environnement et du paysage des communes du Beaucet, du Barroux, de Malaucène, Bédoin, Blauvac, Mormoiron, Sarrians et Carpentras contestent les prévisions de croissance urbaine.

Pour ces associations, les chiffres du SCOT sont "fantaisistes" et sacrifient près de 700 hectares de terre agricoles.

Pour l'instant, ces huit associations n'ont pas engagé de recours devant le tribunal administratif. C'est un recours gracieux pour demander au président du SCOT d'annuler l'adoption du schéma.

Nous déposons un recours car le préfet a été roulé dans la farine" Jean Alain Mazas

Le porte-parole de ce collectif d'associations estime que le nouveau schéma adopté en octobre ne répond pas aux exigences du préfet de Vaucluse. jean Alain mazas, délégué de Suzette au SCOT explique que "le recours consiste a expliquer au préfet qu'il a été roulé dans la farine. La demande du préfet était la suppression du projet de zone d'activité de 28 hectares au sud de la rocade de Carpentras. Le comité du SCOT a flouté ces 28 hectares et il y a dans ce document une dérogation pour construire une zone d'activité".

Jean Alain Mazas souligne que "la rocade sud de Carpentras devait être une barrière intangible, elle ne l'est pas. Le préfet avait suspendu le caractère exécutoire du préfet pour une raison précise. Finalement cette raison persiste dans le SCOT. Nous demandons donc au préfet de suspendre le schéma."

Ne pas être le "Cap d'Agde" du Vaucluse par amateurisme

Le recours est porté par une association de Blauvac. Gilles Langeard (association APER) dénonce des maisons à construire sur un terrain pour une mauvaise raison : "ce terrain est en zone agricole. Les permis de construire sont accordés à des étrangers et pour des maisons de vacances. Ca ne va pas amener de gens pour l'école".

A Bedoin, Patrick Campon ( Collectif citoyen Bedoin-Ventoux) critique la vision touristique du SCOT : "on ne veut pas devenir le Cap d'Agde du Vaucluse, c'est-à-dire des communes touristiques qui vont vivre en saison alors que le reste de l'année, on ne vit plus. Ce schéma prévoit cette situation".

A Malaucène, c'est le manque de vision économique qui est pointé par Jean Alain Mazas (délégué de Suzette au SCOT) : "il n'y a pas d'études sérieuses sur le plan économique pour savoir quel type d'entreprises on veut, combien d'emplois on envisage par hectare de terre supprimé. C'est de l'amateurisme. Le principe, c'est 'on ouvre des terres agricoles, on construit des zones d'activités et on verra qui vient'. Le résultat, on l'a vu ces dernières années avec le précédent SCOT : 300 emplois en moins sur la région et on a ouvert des dizaines et des dizaines d'hectares à l'urbanisation".

