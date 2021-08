L'affaire du gaztetxe d'Hasparren devant la justice

Le courrier signé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques est arrivé lundi 30 août, remis en main propre par les gendarmes. Il fait suite à la plainte déposée par la tutelle de la propriétaire de la bâtisse qui s'élève sur trois étages. La lettre est claire : les jeunes qui occupent cette maison vide du centre-ville d'Hasparren depuis dix jours ont 24 heures pour quitter les lieux. Mais les membres de l'association 'Beti Erne', qui réclament un gaztetxe depuis la fermeture du Ttattola le 31 janvier 2020, répliquent en déposant un recours auprès du tribunal administratif de Pau.

Les jeunes hazpandar ont bien l'intention de rester sur place. "Dans le courrier, il est stipulé qu'il s'agit du domicile de Mme Cazaux" explique Hegoa Bagnos, "mais lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait pas d'eau, ni d'électricité et le jardin n'était que ronces et broussailles". Depuis 10 jours, ils se relaient nuit et jour pour occuper les lieux. "Nous n'avons rien détérioré au contraire" enchérit Iulen, "nous nettoyons la maison et le jardin pour rendre ce lieu vide depuis 11 ans vivable".

Les membres de l'association ont rencontré la maire d'Hasparren, Isabelle Pargade, "mais la commune n'a aucun levier d'action pour nous trouver un local" regrette Hegoa Bagnos. "Nous savons bien que ce que nous faisons est illégal", poursuit Iulen, "mais nous revendiquons la légitimité de nous réapproprier un bâtiment laissé à l'abandon pour en faire un lieu d'échanges et de rencontres ouvert à tous. Surtout dans une ville où on compte 342 maisons vides et 147 logements secondaires."

Les jeunes appellent à un rassemblement ce mardi 31 août à 18h30 sur la place de l'église à Hasparren.