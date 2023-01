Un recueil de condoléances pour le "roi" Pelé mis à disposition au Consulat Général du Brésil à Marseille

Depuis la mort du Roi Pelé au Brésil c'est tout un pays qui est deuil et qui rend hommage à la légende du football. Mais Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé décédé jeudi 29 décembre à l'âge de 82 ans a marqué le monde entier, considéré comme le plus grand joueur de tous les temps. Nul doute qu'à Marseille les supporters de football notamment ont beaucoup d'estime pour lui. Face à l'émotion le Consulat Général du Brésil a décidé de mettre à disposition de tous un recueil de condoléances. Une fois clôturé il sera adressé à la famille de Pelé.

Vous pouvez dès ce mardi 3 janvier jusqu'au lundi 9 janvier aller laisser un message sur ce recueil de 10h à 12h30 tous les jours sauf le week-end jusqu'au lundi 9 janvier au 132 boulevard Michelet dans le 8e arrondissement de Marseille, SPACES - salle 03.

Un livre de condoléances en ligne est également disponible, vous pouvez aussi laisser votre message ici.