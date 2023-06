Un relais La Poste ouvre dans un ESAT à Clermont : les travailleurs accompagnés vous rendent service

Laetitia, monitrice, et Virginie, travailleuse de l'ESAT, ravies de leur nouvelle activité et de leur nouveau bureau !

À Clermont, vous pouvez désormais aller déposer votre colis de La Poste dans le quartier du Brézet, auprès de travailleurs avec un déficit ou handicap mental, ou atteints d'autisme. Le premier relais poste dans un ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le travail) de la région Auvergne-Rhône-Alpes a ouvert lundi 12 juin, à l'ESAT Saint-Jean. Ce dispositif permet une ouverture aux autres pour les travailleurs. C'est aussi un atout pour la Poste, et les clients.

ⓘ Publicité

loading

À l'ESAT Saint-Jean de l'Adapei 63, on affranchit des lettres, on expédie des colis, des recommandés, et on vent des produits postaux. Six travailleurs et deux monitrices ont été formés par la Poste. L'une d'elles sera toujours présente pour superviser, en particulier la gestion de la caisse. "Je ne pensais pas un jour participer à la vente de carnets de timbres, à l'affranchissement de colis... On apprend tous les uns des autres, c'est extraordinaire ce que l'on vit ensemble," explique Laetitia Daré, monitrice.

Un plus pour les travailleurs de l'ESAT, pour La Poste... Et pour ses clients !

Derrière le guichet jaune et gris flambant neuf, Virginie, travailleuse de l'ESAT, tout sourire, nous présente son nouveau bureau : "Là c'est là qu'on rentre les informations, on a la balance pour peser les colis, dans ce tiroir, les timbres, les enveloppes. J'ai encaissé mon premier colis! Ca a été un peu stressant au début, de parler avec quelqu'un que je ne connais pas... Mais je me pousse à le faire, pour acquérir de nouvelles compétences".

L'équipe du relais Poste de l'ESAT Saint-Jean, presque au complet à Clermont © Radio France - Sophie Allemand

Rien de plus banal comme lieu de rencontre d'un bureau de poste. Ce travail permet donc une ouverture aux autres. C'est très enrichissant, selon Laetitia Daré : "Cela leur permet de développer de nouvelles compétences. Ils s'ouvrent aux clients, au relationnel. C'est vraiment quelque chose de nouveau et d'intéressant. De pouvoir faire entrer le public à l'intérieur, c'est ce qu'ils recherchent avec ce projet."

loading

Un atout salué par Vincent Tisserand, président de l’Adapei 63 : "le bureau de Poste, c'est une administration de service publique, que l'on côtoie au quotidien ! La dimension d'accueil est très importante. Il y a la notion de vigilance et de surveillance aussi, c'est pourquoi les monitrices resteront là".

Et pour La Poste, cela a un double intérêt, selon Christophe Texereau, directeur de l’accompagnement à la transformation de la Branche Grand Public et Numérique Auvergne : "Cela nous permet de renforcer notre présence, notre maillage, dans une zone où nous sommes peu présents. Le second intérêt, c'est de le faire avec un ESAT. On ajoute une valeur à ce maillage."

Ce relais de poste dans un ESAT est une première dans la région, le cinquième en France. Le but est d'en ouvrir d'autres.

Informations pratiques

Le relais poste de l'ESAT Saint-Jean se trouve 62 boulevard Saint-Jean, à Clermont.

Il est ouvert du lundi au vendredi sans pause, de 9h à 16h15, avec une levée à 15h. Vous pouvez régler en carte bleue et en chèque.