Un remix de Top Chef organisé dans trois prisons d'Auvergne-Rhône-Alpes

Un chef étoilé dans trois prisons d'Auvergne-Rhône-Alpes ! Le marseillais Michel Portos a rendu visite à des détenus des maisons d'arrêt du Puy-en-Velay, de Moulins et de Bonneville en vue d'un concours de cuisine organisé à la rentrée.

C'est la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon qui pilote ce projet original. Par le biais de ce concours, la Direction interrégionale espère promouvoir la formation professionnelle dans les prisons.

Une recette à décliner

Le chef Michel Portos, qui travaille avec le milieu carcéral depuis plusieurs années, enseigne trois recettes aux détenus : "Deux plats tournent autour du poisson et en dessert une brioche perdue autour des fruits rouges et d'une crème fouettée [...] ils doivent s'inspirer des ingrédients pour faire ensuite leurs propres recettes", explique-t-il.

Je veux leur donner le goût de découvrir un job — Michel Portos

Michel Portos espère, via ce challenge, "faire découvrir les différentes facettes du métier [..] ce métier est décrier par les heures et le travail mais à la fois c'est un beau job, c'est un vrai job et c'est rémunérateur". Des milliers de postes sont chaque année non-pourvus dans le milieu de la restauration et de l’hôtellerie.

Cours de cuisine à la maison d'arrêt du Puy-en-Velay © Radio France - Jeanne Marie Marco

Concours le 17 octobre et job dating

Les détenus participeront à un concours le 17 octobre prochain à Lyon. Ils seront jugés par des professionnels.

En parallèle, et en vue des libérations, un job dating sera mis en place. Actuellement en France, 50% des détenus n'ont aucun diplôme. Une situation qui ralentit forcément la réinsertion.