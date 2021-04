Un Rémois vient en aide à un jeune migrant hongrois, sans toit depuis 5 mois

Les cheveux courts, les yeux bleus et le visage un peu fatigué, Gábor Hegyesi a 28 ans : il est arrivé de Hongrie en France il y a 2 ans, il parle hongrois et un peu français et cela fait 5 mois qu'il dort dans la rue à Reims, sans hébergement d'urgence. C'est dans la rue de Vesle, dans le centre-ville, que l'a trouvé Steeve, un Rémois qui travaille dans une conciergerie : "Je me rendais chez un client quand j'ai vu ce jeune homme devant les portes des Galeries Lafayette", se souvient-il, "alors je me suis approché pour voir s'il allait bien."

Steeve, un Rémois, a trouvé Gábor Hegyesi dans la rue de Vesle à Reims. - Steeve L.

Affaibli à cause du froid et de la faim, Gábor souffre également de problèmes de santé. Autant de raisons qui ont poussé Steeve à lui venir en aide. "Il m'a dit qu'il avait été agressé par un monsieur, insulté par des passants, mais heureusement certains habitants l'ont un peu aidé et il a reçu des couvertures, explique le Rémois.

Un appel aux dons via les réseaux sociaux

Entre-temps, Steeve a contacté élus et députés, et il a trouvé une chambre d'hôtel pour le jeune homme, chambre réservée jusqu'à jeudi 15 avril. "Mais il devient urgent qu'il trouve un toit", soupire le Rémois,"je trouve cela inadmissible qu'on laisse des gens dormir sur un matelas dans la rue, même les animaux à la rue trouvent des refuges pour dormir, alors un être humain..."

La suite est encore incertaine pour Gábor : avec l'aide de Steeve, il a contacté des boîtes d'intérim pour savoir s'il pouvait travailler, par exemple dans la livraison de repas à domicile. Les démarches sont également en cours pour lui trouver un toit. Steeve a décidé de lancer dans les jours qui viennent un appel aux dons sur les réseaux sociaux pour le jeune Hongrois. "Il aimerait déjà pouvoir trouver un endroit pour dormir et ensuite avoir un vélo, afin de faire de la livraison et d'avoir un revenu", explique Steeve.