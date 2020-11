À la rencontre des militaires de l'opération Sentinelle en renfort à Strasbourg

Ils sont une dizaine, arme à la main, casque accroché au gilet pare-balles, bref quelques kilos de plus, à quitter le palais du gouverneur militaire pour un circuit pédestre dans Strasbourg. C'est l'une des patrouilles de l'opération Sentinelle. Les effectifs ont été renforcés dans la capitale alsacienne, comme dans plusieurs grandes villes françaises, après l'attentat de Nice. 150 militaires du 152ème régiment d'infanterie de Colmar sont arrivés depuis lundi 5 novembre.

Il y a une certaine tension

Briefing avant le départ de la patrouille © Radio France - Olivier Vogel

Et ce n'est pas parce que le France est re-confinée que la population est moins vulnérable au risque terroriste. "Il y a quand même des gens qui emmènent leurs enfants à l'école", explique le capitaine Thomas, "il y a une vie familiale qui s'organise, il y a les gens qui continuent de travailler aussi, il y a de la vie en journée, nous on est là pour la population et pour les sites sensibles de la ville de Strasbourg et de son agglomération".