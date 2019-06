La brigade équestre de la gendarmerie a fait ses preuves sur les plages Biterroises

Comme l'an passé des chevaux montés par des gendarmes de l'Hérault vont sillonner les six kilomètres de plage entre Sérignan et Portiragnes dans le Biterrois. Cette présence militaire a été dissuasive l'été dernier. La délinquance a fortement baissé.

Sérignan Plage, Sérignan, France

Avec leur tenue elles ne passent pas inaperçues sur la plage. Ces deux gendarmes sont repérables de loin. Mais c'est l'objectif recherché. Cet été, des militaires de la compagnie de Béziers (Hérault) vont sillonner les six kilomètres de sable entre Sérignan et Portiragnes mais sur un cheval.

L'expérimentation menée l'été 2018 dans ces deux communes est assez concluante. La délinquance et les incivilités ont été divisées par deux sur cette période-là. Moins 83 % en juillet. Baisse sensible de 21 % en août. 55 faits ont été répertoriés l’été 2017 contre seulement 18 l’an passé (des vols liés aux véhicules à moteur et aux deux roues sur Portiragnes et Sérignan).

Une présence militaire dissuasive

Le contact avec la population est renforcé dit le colonel Jean-Michel Bigot, du groupement de gendarmerie de l'Hérault.

Les gendarmes sont vus de loin. Ils ont par ailleurs une meilleure visibilité puisqu'ils sont à deux mètres de hauteur, ce qui leur permet d'intervenir de manière très rapide.

Le dispositif vise à assurer la sécurité des plages, mais aussi à rassurer la population.

Le résultat est étonnant dit Gwendoline Chaudoi (maire de Portiragnes)

Sérignan et Portiragnes sont les deux seules communes de la côte héraultaise à profiter de ce renfort militaire. Deux gendarmes vont patrouiller trois fois par semaine.

Un intérêt pour les communes, les estivants, et la gendarmerie

Difficile de se passer d'un tel dispositif explique Frédéric Lacas, le président de l'agglomération de Béziers et maire de Sérignan

Renforcer les liens avec la population

Les gendarmes ont suivi une formation équestre de 15 jours avec la Garde républicaine. Le coût de l'opération, totalement dérisoire, est à la charge des deux communes (2.700 euros). Les chevaux sont mis à disposition par le ranch " Le petit Sam » installé à Sérignan-Plage.

Toute la côte de l'Hérault ne se prête à ce type de poste précise la gendarmerie. Comme l'an passé, une patrouille équestre de la gendarmerie va aussi intervenir autour du lac de Salagou (compagnie de gendarmerie de Lodève). Ces deux dispositifs sont uniques. Il n'est pas exclu de les étendre si d'autres collectivités en font la demande.