Un mixeur, un robot, un grille-pain, un aspirateur en panne ? Avant de jeter, avez-vous pensé au Repair Café ? Le Repair Café, c'est un atelier où des bricoleurs bénévoles se proposent de réparer vos objets du quotidien. Objectif : donner une seconde chance à l'électro-ménager. Un premier Repair Café s'est tenu ce mercredi soir à Villers-lès-Nancy, à la MJC Jean Savine. Le concept, né aux Pays-Bas, se développe dans le Grand Nancy : des ateliers sont proposés à Vandoeuvre depuis 2015 mais aussi à Houdemont, Pulnoy, Saint-Max et donc désormais Villers-lès-Nancy. Bientôt à Heillecourt.

"Je pense qu'on est vraiment dans l'air du temps, les gens en ont marre de jeter", explique Jean-Guy Koenig, de la MJC Lorraine à Vandoeuvre. "Ils ont envie de mieux acheter, il y a un petit ras-le-bol - je pense - de cette consommation effrenée. Le Repair Café, c'est un lieu idéal pour prendre conscience de notre mode de fonctionnement par rapport à notre consommation."

Tout n'est pas forcément de l'obsolescence programmée mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appareils qui sont faits pour ne pas être démontés ou réparables. Mais au Repair Café, on y arrive le plus souvent : plus de la moitié des appareils qu'on prend en charge repartent réparés le soir même" - Jean-Guy Koenig

Stéphanie et le "sauveur" de son micro-onde, Christian © Radio France - Isabelle Baudriller

Quels appareils ? Tout se qui se transporte, sauf l'informatique et la téléphonie qui comportent des données personnelles. Tout, comme le rasoir sans fil d'Alain : "des gens qui se dévouent pour réparer du petit électroménager qui autrement terminerait à la poubelle et lui redonner une seconde vie, moi je trouve ça magique !" Comme le four à micro-ondes de Stéphanie qui ne fermait plus et est réparé en dix minutes par Christian : "Je suis trop contente !" Comme le robot ménager de Christiane, qui date des années 60 : "C'est formidable, je vais pouvoir refaire des rapées de pommes de terre !"