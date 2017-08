Un repas à 1 euro dans les collèges de Meurthe-et-Moselle pour les familles les plus en difficulté

A partir de cette rentrée 2017, le Département de Meurthe-et-Moselle met en place un nouveau tarif de restauration collective dans les collèges. 1 euro le repas pour près de 3500 familles les plus démunies du département.

Les inscriptions sont en cours cette fin du mois d'août. Le Département de Meurthe-et-Moselle met en place un nouveau tarif dans les cantines des 67 collèges du territoire pour la rentrée 2017. Un quatrième tarif selon les revenus des familles , 1 euro le repas pour les enfants les plus en difficulté. Ils seraient 3500 sur les 21 200 demi-pensionnaires accueillis chaque année dans les établissements.

"Le repas à 1 euro, c'est lutter contre les inégalité sociales " , selon le président du Département

Selon Mathieu Klein, le Président socialiste du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle , cet effort supplémentaire est une solution "pour lutter contre les inégalités et les injustices sociales qui aujourd'hui parfois empêchent les collégiens de déjeuner et contribuent à l'échec scolaire". "Ne pas manger correctement à midi c'est moins se concentrer, moins réussir.Pour l'élu du Département, "c'est le rôle des collectivités territoriales avec l'Education Nationale de favoriser un environnement éducatif possible et le repas à la cantine en fait partie. "