Jacques Pourcel, Charles Fontes ou encore Eric Cellier, les plus grands noms de la cuisine montpelliéraine se sont réunis mercredi à St Georges d’Orques (Hérault). Ils ont concocté un repas gastronomique au profit des personnes les plus démunies. 120 convives ont bénéficié de ce moment d’exception.

Saint-Georges-d'Orques, France

Au total neuf chefs montpellierains ont participé à ce repas de fête solidaire mercredi à St Georges d’Orques. Autour de l’organisateur Guy Prouheze on retrouve les grands noms de la Région : Jacques Pourcel, Charles Fontes, Eric Cellier, Brice Ducos, Georges Rousset, Guillaume Desponts, Calixte Rasse, Gérard Cabiron et Guy Prouheze.

L’idée est venue du chef doublement étoilé, Michel Trama (Lot et Garonne) qui a crée en septembre dernier l'association "les bouffons de la cuisine". Leur but : offrir aux personnes les plus démunies un moment convivial et festif autour d’un repas gastronomique.

Ce mercredi, 120 personnes ont été servies dans la cantine de l'école Jean Jaurès de St Georges d’Orques.

Un instant gourmand et convivial

Au menu de ce repas solidaire : terrine aux deux volailles, croustillant, joue de boeuf, fricassée de gnocchis marrons et champignons à la crème de truffes et tiramisu au nutella.t

Pour Jehma venue avec ses trois enfants, ce repas est une occasion unique.

« Ca permet au gens qui n’ont pas la possibilité de s’offrir un restaurant de découvrir les repas cuisinés par les chefs étoilés »

Au-delà des plats savoureux, ce repas permet aux habitants du village de se retrouver. Sébastien a l’habitude de passer les fêtes seul alors ce moment lui fait chaud au cœur.

« On est dans une conjoncture où chacun vit un petit peu pour soi et des association comme celle-ci permet de se rassembler et d’oublier ses soucis quotidiens ».

« La gastronomie n’est pas réservée à une élite »

Pour Charles Fontes, chef étoilé de la Réserve Rimbaud à Montpellier, la gastronomie doit elle aussi être solidaire.

« C’est pas la peine d’en mettre plein la vue. Il faut faire des choses qui sont accessibles à tout le monde qu’on peut acheter au supermarché, qu’on peut acheter au marché du coin »

Au total mercredi, 2300 personnes ont été servies par les chefs de l'association "les bouffons de la cuisine" dans une vingtaine de départements de France.

Charles Fontès © Radio France - Hémani

Sébastien et Laurent, deux convives © Radio France - Hémani