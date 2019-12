VIDEO-Un repas de Noel offert à des personnes âgées isolées

Lattes, France

Pour que la fin d'année soit une fête pour tous et ne rime plus avec solitude pour nos aînés, les bénévoles des Petits Frères des Pauvres s'attachent depuis plus de 70 ans à recréer la magie des fêtes les 24 et 25 décembre : une atmosphère festive et conviviale autour d'un repas collectif, ou de visites à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer.

Une trentaine de convives au Mas de Saporta

Ainsi ce mardi dans plusieurs communes de l'Hérault ( Lunel, Sète, Frontignan, Béziers, Montpellier) des dizaines de seniors se sont retrouvés autour d'une bonne table. Au Mas de Saporta à Lattes, ils sont une trentaine de retraités et presque autant de bénévoles réunis dans une grande salle décorée d'un sapin de Noel. De jolies tables blanches sont dressées. Un orgue de barbarie joue des chants de Noel . Dans les assiettes : foie gras, daurade à la truffe, grenadin de veau Rossini, bûche de Noel. "C'est un beau cadeau, j'ai envie de pleurer de bonheur. Malgré le monde actuel assez cruel il y a encore du bon" lâche Josette 81 ans qui vit à Montpellier.

J'ai presque honte que des bénévoles s'occupent aussi bien de nous. Ma famille n'en fait pas autant ( Annie 73 ans )

A la fin du repas chacun est reparti avec des chocolats et un cadeau. L'association réitère l'opération pour le réveillon du 31 décembre.