Un repas de Noël pour les plus démunis organisé par Les Bons Samaritains à Sète

Un joli moment de partage pour Noël à Sète. Une quarantaine de sans-abris, étrangers et personnes dans le besoin se sont retrouvés autour d'un plat chaud ce dimanche. Comme chaque année, l'association sétoise des Bons Samaritains a organisé ce repas de fête pour ceux qui n'en ont pas les moyens.

Une quarantaine de personnes se sont retrouvées autour d'un repas chaud. © Radio France - Morgane Guiomard

"Toute l'année on fait des maraudes. Mais Noël, c'est vraiment l'occasion de partager un repas et d'apprendre à mieux se connaître" explique Eric Ragot, président et fondateur de l'association. Après avoir offert un vert de punch à tout le monde et diffusé un diaporama de photos sur les actions des bénévoles pendant l'année, chacun a pu se régaler en mangeant un couscous.

Un moment de convivialité partagé pour Noël

Mais ce repas, ce n'est pas uniquement un moment pour se remplir l'estomac C'est avant tout du partage pour André, 56 ans. "Je ne viens pas là pour manger mais pour partager. Et passer un bon moment tous ensemble" raconte tout sourire l'homme. Son ami, Antoine, complète : "ce n'est pas que ce jour là qui compte. Je retrouve des personnes que je vois toute l'année."

"Ce repas tous ensemble, ça réchauffe le cœur" - Django, un sans-abri de l'Hérault

À table, il y en a un qu'on ne peut pas louper. C'est Django, habillé comme un cow-boy. Abandonné par ses parents, il n'a connu que la rue depuis l'âge de 11 ans. "Je suis un baroudeur" s'amuse l'homme au chapeau de cuir et à la chemise à carreaux.

À 66 ans, pouvoir partager un repas de Noël avec des personnes qui le comprennent, ça lui "permet de casser la solitude." Surtout que ses enfants et ses petits-enfants habitent en Alsace. "Je n'ai pas de famille ici. Ils m'envoient des SMS. Mais un message, ça ne réchauffe pas le cœur. Contrairement à ce repas. "

Le déjeuner de Noël s'est terminé par un moment en musique avec danse, sourire et bonne humeur au dessert.

Pour pouvoir à continuer à organiser ses maraudes et des évènements comme celui-là, l'association a besoin d'obtenir plus de subventions. Il est aussi possible de faire un don en cliquant ici.