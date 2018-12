Un repas de Noël simple et bon marché avec les chefs gardois

Confectionner un repas de Noël sans se ruiner, c'est possible. Pas besoin d’huîtres, de foie gras ou de saumon pour se régaler affirment tous les cuisiniers.Il suffit juste d'un peu d'imagination.

Gard, France

" Bien sûr qu'on peut se régaler avec un bon gratin de coquillettes !" C'est Michel Kayser, chef doublement étoilé du restaurant "Alexandre " à Garons qui l'affirme. Il suffit juste d'ajouter les épices qui vont bien.

"On peut faire des coquillettes gratinées avec un peu de gruyère. Y mettre peut-être un blanc de volaille. Vous l'émincez très fin, vous le mettez sur une plaque, juste aller-retour comme une Saint Jacques. Ca sera pas de la Saint Jacques mais il y aura son moelleux. "

Le chef assure qu'on peut également faire de très bons plats avec des légumes de saison, comme du céleri, des navets ou des cardons. Voire une simple salade de pissenlit avec quelques morceaux de lard déglacés avec du vinaigre. On peut aussi confectionner une terrine avec des foies de volaille, par exemple. "Quand vous transformez quelque chose, c'est un acte d'amour."

Un repas de Noël pour 4 personnes sans se ruiner

Ce n'est pas autre chose que propose Gilles Taliani, le chef du restaurant "L'ancien Théâtre" à Nîmes. Lui aussi parie sur les produits de saison pour proposer un repas de fête sans se ruiner. Pour 4 personnes, il propose en apéritif, une mousse de foie de volailles à faire soi-même; en entrée, un velouté de potimarron à la crème et au curry; comme plat, un filet de pintade ou de poulet avec une purée de patates douces; pour le fromage, un demi-pélardon et une poire rôtie au four pour le dessert. La recette pour ce menu, c'est à écouter ici :

Et si le plus important pour Noël, ce n'était pas simplement d'être ensemble ?

Michel Kayser © Maxppp - Guillaume Bonnefont