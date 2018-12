Un repas de noël solidaire pour les personnes en situation de précarité

Grenoble, France

Un repas de restaurant, mais pas que !

Ce repas de noël solidaire organisé par l'association "Accueil SDF" de Grenoble, c'est aussi l'occasion de se retrouver tous ensemble. Giovanni fréquente l'association depuis quelques années, il dort souvent dans la rue. "Là je suis avec mes potes, on tape des barres... C'est esprit de noël quoi, tout le monde est content ! On se connait tous, on est un peu une grande famille."

Maintenant je veux les aider à mon tour.

Une grande famille, où les plus anciens aident les nouveaux : beaucoup de gens dans la salle sont d'ex sans-abri. "Quand j'étais à la rue malheureusement il n'y avait pas beaucoup d'associations, et maintenant que ça existe je veux les aider à mon tour." explique Isa, qui a maintenant un travail et un appartement.

A gauche, un "accueilli", à droite Pierre Pavy, le propriétaire du restaurant et initiateur du projet il y a 20 ans. -

Aider, c'est encore plus important à cette période, souligne Patrick Munier de l'association "Accueil SDF" : "Il y a pas mal de personnes qui sont coupées de leur famille, donc il peut y avoir des sentiments de solitude exacerbés par la période." Si le restaurant Le 5 à Grenoble a son public tout au long de l'année, pour le même repas aujourd'hui il n'est pas de question d'argent. 18 bénévoles sont là pour faire les serveurs, et la nourriture est offerte par les fournisseurs habituels de Pierre Pavy. Les "accueillis" n'ont pas manqué de féliciter et remercier chaleureusement leurs hôtes, et avait tous un mot pour Anna Lavédrine, vice-président de l'association qui n'a pas pu être là.