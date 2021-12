Plus de 2.000 cadeaux ont été collectés par les Maraudes34 dans le Biterrois. Ils seront remis ce dimanche aux familles défavorisées au cours d'un repas de Noël à Béziers ''Voir les yeux des enfants et des adultes briller à la remise des cadeaux, c'est magique" disent les bénévoles de l'association.

PHOTOS - Un repas et des cadeaux de Noel, pour les plus démunis à Béziers grâce aux Maraudes 34

Les Maraudes 34 s'apprêtent ce dimanche 26 décembre à distribuer à Béziers (Hérault) plus 2.000 cadeaux de Noël aux plus démunis. L'association biterroise créée il y a trois ans vient en aide aux personnes sans abri et aux familles en grande précarité. Ces derniers jours, la quarantaine de bénévoles n'a pas ménagé ses efforts pour collecter les cadeaux offerts par de très nombreux Biterrois.

Un appel avait été lancé début décembre pour que chacun compose un colis de Noël de la taille d'une boîte à chaussure. Chacun était libre d'y laisser ce qui lui paraissait essentiel. "Imaginez que vous êtes à la rue, qu'est ce qui vous ferez plaisir ? C'est un peu le principe" explique Soazic Maréchaux, la présidente de l'association. Vêtements, écharpe, bonnet, une gourmandise, produits d’hygiène ou encore un jeu et surtout un mot doux. "Je tiens beaucoup à ce mot, car c'est un signe d'intérêt." C'est donc la surprise la plus totale pour les bénéficiaires.

''L'an passé, ils pleuraient de joie, et nous aussi. Ils n'en reviennent pas d'autant de générosité. Cette année à Lamalou-les-Bains, un magasin a collecté 242 cadeaux. Ce sera encore un moment émouvant ce dimanche soir."

Stockage de cadeaux dans les locaux de l'association Les Maraudes dans le quartier de la Devéze à Béziers © Radio France - Stéfane POcher

Cette initiative a été lancée l'an passé. "Les bénéficiaires avaient les larmes qui coulent. Nous avec. Ils sont touchés par les maux reçus. Ils sont touchés et étonnés de voir que les gens les aiment finalement. La solidarité existe en France. Nous l'avons encore vue cette année malgré la crise. Tout le monde a un cœur."

Les cadeaux offerts sont stockés avant la distribution dans les nouveaux locaux de l'association dans le quartier de la Devéze. Une ancienne boulangerie qui ressemble étrangement à la caverne d'Alibaba avec un entassement de cadeaux impressionnants.

"C'est la maison du Père Noël dit Mina une des bénévoles. Je n'étais pas venue depuis trois jours. Cela fait chaud au cœur de voir autant de générosité."

32 points de collecte répartis sur le territoire biterrois pour y déposer un colis empaqueté

Cette année, l'association du club de rugby de l'ASBH Béziers a été sollicitée tardivement par Les Maraudes 34. Mais cela n'a pas empêché le club de se démener pour sensibiliser rapidement les adhérents. 51 cadeaux au total attendaient au pied du sapin, mardi dernier Soazic Maréchaux.

Récupération de cadeaux à l'association de l'ASBH Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

"Nos jeunes ont été hyper-créatifs, en customisant les boites, avec des dessins. Des parents ont fait écrire à leurs enfants des petits mots pour qu'ils souhaitent à leur manière de joyeuses fêtes'' dixit Camille Fermy cheffe de projets à l'association de l'ASBH.

"Cette action est intéressante pour les jeunes de l'ASBH. Il faut les amener à être solidaires. C'est quand même une valeur du rugby. Cette entraide est importante avec les plus démunis."

La présidente des Maraudes34 touchée par cette générosité était reçue notamment par Christophe Chollet, le directeur sportif de l'association.

Des cadeaux pour les enfants comme pour les adultes, personne n'a été oublié

Environ 200 personnes sont attendues ce dimanche en fin de journée (à partir de 18h30 place David d'Angers, proche de la CAF). Un repas de Noël préparé par un traiteur de Vias (Les délices de Thau) sera servi avant la distribution des cadeaux. Personne ne sera oublié. Enfants, adultes repartiront tous les mains pleines, le ventre également, mais aussi la tête avec de beaux souvenirs.

Les Maraudes 34 compte 38 bénévoles. Ces derniers arpentent les rues de la ville pour distribuer des repas chauds, des produits d’hygiène et des vêtements aux personnes dans le besoin.

Soazic la présidente des Maraudes 34 et Mina une bénévole de l'association © Radio France - Stéfane Pocher