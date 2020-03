Un repas pour les soignants : ce soir c'est lasagnes à Talence !

Un groupe Facebook propose désormais de mettre en lien des habitants qui préparent à manger et des soignants qui viennent récupérer les petits plats sur le pas de la porte de ces cuisiniers solidaires.

Pour Isabelle, tout a commencé il y a quelques jours : "J’étais dans ma cuisine, j’aime beaucoup cuisiner, et je pensais à ma meilleure amie qui est infirmière et qui est sur le pont. J’étais triste et désoeuvrée de ne pas pouvoir lui déposer un bon petit plat par exemple. J’ai commencé à poster mes plats sur les réseaux sociaux, en disant que, s’il y avait du personnel soignant qui passait, je serais ravie de partager.

À partir de là, on m’a dit qu’un groupe s’était créé sur Facebook qui proposait ça. J’ai intégré ce groupe de suite."

Ce groupe c'est "Soutien Aux Soignants - 1 repas pour eux", créé d'ailleurs par un Bordelais.

Premier petit plat : lasagnes

Cela a permis à Isabelle d'être mise en contact avec Virginie, une aide-soignante de l'hôpital Robert Picqué qui travaille au service Covid-19. Pour le premier plat, elle a prévu des lasagnes. "J'ai totalement désinfecté ma cuisine, précise Isabelle, je vais tout mettre dans des plats en alu, comme ça elle pourra les jeter. Elle s’arrête devant la maison, entre dans le jardinet, prend le plat et repart. On se fera coucou par la fenêtre ! Je voulais me rendre utile, leur apporter un peu de douceur, et leur dire qu’on est derrière eux, les infirmières, les aides-soignants, les médecins !"

Isabelle, qui prépare des repas à Talence pour les soignants proches de chez elle Copier

De son côté, Virginie a tout de suite adoré le concept : "On est très contents d’avoir des gens qui nous applaudissent à 20h explique cette aide-soignante mais avoir une aide concrète, physique, un renfort, c'est autre chose. Le président l’a dit, on est en guerre, et des petites mains qui assurent notre logistique je trouve ça formidable. Quand on fait des journées de 12h et qu’en rentrant on a un plat préparé c’est extrêmement confortable ! On peut réussir à faire quelque chose de beau tous ensemble."

Virginie est aide-soignante à l'hôpital Robert Picquet de Villenave-d'Ornon Copier

Toutes les deux sont d'accord, pour l'instant ce sont des rencontres à un mètre de distance, par la fenêtre ou sur les réseaux sociaux mais elles se verront pour de vrai "quand le virus sera éradiqué" !