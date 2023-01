Un reportage sur la redevance incitative et les déchets en Dordogne bientôt diffusé dans Envoyé Spécial

Le reportage doit durer près de 30 minutes. Il est diffusé ce jeudi soir, à partir de 21h05 sur France 2, pendant l'émission Envoyé Spécial. S'il s'intitule "Ordures ménagères : un service public à la poubelle ? » mais il est consacré à "80 voir 90% à la Dordogne" explique la réalisatrice, Delphine Welter.

Un tournage débuté en novembre dernier

La journaliste indépendante périgourdine s'est penchée sur ce sujet de la redevance incitative et sur la fin du porte à porte car elle a été confrontée au cas de sa grand-mère soignée à domicile. Cette dernière avait plus de déchets d'ordures ménagères à cause de ses soins et elle s'est rendue compte qu'elle allait devoir sortir ses poubelles et qu'elle allait payer plus cher.

Delphine Welter a commencé le tournage en novembre dernier et elle a rencontré des habitants comme sa grand-mère qui ont appris qu'ils allaient payer plus cher. Il y a le cas de cette maman de famille nombreuses notamment. La réalisatrice a également rencontré des opposants à ce nouveau système de collecte des déchets dont ceux de l'AMCOOD. Delphine Welter a également interrogé le président du SMD3, Pascal Protano.

Retour d'expérience dans un autre département

La réalisatrice s'est également rendu en Loire-Atlantique où la redevance incitative a été mis en place il y a quelques années pour voir quels effets ont produit ce nouveau système. Elle est allée aussi en Gironde la dernière collecte en porte à porte et a rencontré des élus inquiets de la disparition de ce service.