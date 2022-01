Un repreneur pour la SAM : l’annonce de la Région interroge plus qu’elle ne convainc en Aveyron

Un repreneur potentiel, un fondeur pour se réimplanter dans les locaux de SAM : c’est l’annonce de Carole Delga en cette fin de semaine. D'après la présidente de la Région Occitanie, des discussions avancées ont lieu en ce moment avec un repreneur sérieux. La SAM, sous-traitant de Renault, a été liquidée en fin d'année dernière, provoquant le licenciement de 360 salariés, qui occupent toujours leur usine aujourd'hui. Ils ne veulent pas voir leur outil de travail disparaître. Carole Delga leur promet "des annonces positives au début de l'été".

Beaucoup de doutes

Une annonce qui a été accueillie avec beaucoup de doutes dans le bassin de Decazeville. Les syndicats précisent qu’ils n’ont aucune information sur le sujet même s’ils savent que la Région dit travailler sur ce dossier depuis décembre. Les salariés, qui tiennent le siège de leur usine depuis 67 jours pour justement permettre ce genre de projet, ont beaucoup de mal à y croire. A l’image de cette salariée qui a travaillé pendant plus de 30 ans à la production dans la fonderie. Elle parle d’un "mensonge" quand on évoque la proposition de Carole Delga. "Depuis le début, on nous dit qu'on va nous aider. On attend toujours l'aide et on voit rien arriver. Ça fait déjà plus de 70 jours qu'on est là. Est-ce qu'on va rester là jusqu'à l'été à attendre un soit-disant repreneur ? On aimerait bien savoir qui il est. Il faut rester ici ? Il faut chercher du travail ? Il faut croire en qui ? Ce sont les questions."

Si on fait des annonces, il faut qu'elles soient étayées sur des projets solides et réels. J'espère que c'est le cas.

Chez les élus aveyronnais, on se veut aussi très prudent. D'autant que personne ne sait rien sur ce potentiel projet. Pas même Arnaud Viala, le président du Département, qui préférerait qu’on soit très prudent : "Face à la détresse de salariés qui voient leur entreprise faire naufrage, face à des responsables syndicaux qui ont fait preuve d’un sens de la responsabilité qui force l’admiration : si on fait des annonces, il faut qu'elles soient étayées sur des projets solides et réels. J'espère que c'est le cas. Ce qui me fait peur, c'est surtout que je demande avec insistance que l'on nous donne des éléments de lisibilité sur ces projets. Et à l'instant où je vous parle, nous n'en avons aucun."

Les premières rencontres de l’emploi industriel à Figeac avec les salariés de la fonderie SAM. © Radio France - SM

Premières rencontres de l’emploi industriel

En tout cas, si un fondeur doit reprendre le site de la SAM, ce sera évidemment avec un effectif plus restreint. Pas beaucoup plus qu’une centaine de personnes sans doute. Alors beaucoup commencent à penser à leur avenir ailleurs. Ce vendredi, une partie des salariés de la SAM étaient invités à un forum de l’emploi. Il était intitulé : "premières rencontres de l’emploi industriel" et il était organisé par le regroupement d’entreprises (cluster) Mécanic Vallée, basé entre Lot Aveyron autour de Figeac et Decazeville, qui travaillent dans le secteur de l’aéronautique, l’équipement automobile et la machine-outil.

Une douzaine d’entreprises du secteur étaient réunies à Figeac pour proposer des rencontres et des postes spécifiquement aux salariés de la fonderie aveyronnaise. Un premier pas vers un nouvel emploi très difficile pour des hommes et des femmes qui se sont tant battus pour leur fonderie. La plupart des salariés ont même le cœur lourd en arrivant sur le site du forum. Beaucoup ont l’impression de n’avoir rien à faire dans ce lieu, de ne pouvoir correspondre pour les emplois proposés.

180 offres d'emplois disponibles dans le secteur

L’idée d’une rencontre uniquement pour les salariés de la fonderie les rassure tout de même. Hervé Danton est l’animateur de l’association que fédère les entreprise de cette Mécanic Vallée. Et il explique que les besoins des entreprises ne sont pas près de se tarir. "Nous avons d'énormes besoins en recrutement. On a plus de 180 offres d'emplois disponibles dans le secteur aujourd'hui et ça ne fait qu'augmenter. On sait qu'on va avoir une année 2022 particulièrement importante en matière de recrutement. Sur notre territoire, il y a eu effectivement quatre plans sociaux mais pour l'instant, toute personne qui s'est présentée pour travailler a été recrutée. On n'est pas dans une situation comme dans certains bassins d'emploi où on perd son travail et où il n'y en a pas d'autres."

Les syndicats ont regretté que tous les salariés n’aient pas été invités à ces rencontres, créant une forme d’injustice. Certains se sont donc invités au forum sans y avoir été conviés. Il devait y avoir une quarantaine de personnes de la fonderie. Ils étaient plutôt 80. Une autre rencontre avec les entreprises du bassin est prévue, sur le même schéma à la mi-février à Decazeville.