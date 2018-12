Un réseau de bus public pour relier les stations de Haute Maurienne

Par Nathan Lautier, France Bleu Pays de Savoie

Pouvoir poser sa voiture en bas de votre location en station, et ne plus la toucher du séjour, c'est possible depuis cette semaine en Haute Maurienne (Savoie). La Communauté de Commune, la région, l'État et les domaines skiables se sont associés pour pouvoir proposer ce service.