Un nouveau réseau, unique en France, pour accompagner les personnes endeuillées partout en Charente-Maritime

C'est une première en France : le Réseau d'Accompagnement Psychologique des Personnes Endeuillées et des Orphelins est lancé ce vendredi 9 juillet en Charente-Maritime. La cérémonie de fondation a lieu à 15h au Centre des congrès de Rochefort.

Plusieurs associations et institutions, déjà engagées dans l'accompagnement du deuil, structurent ce nouveau dispositif RAPEO 17. Il va permettre d'accompagner les Charentais-Maritimes endeuillés partout dans le département, pas seulement dans les grandes villes où existent déjà des centres médico-psychologiques pour les adultes ou le Centre médico-psycho-pédagogique de La Rochelle pour les enfants.

RAPEO 17 regroupe ainsi 43 psychologues libéraux. Tous ont été formés à l'accompagnement du deuil (ce qui n'est pas toujours le cas des professionnels du secteur).

Et il ne s'agit pas d'un simple annuaire : un coordinateur est chargé de libérer les personnes endeuillées de la contrainte de trouver un psychologue ou une institution compétents, en évaluant lui-même leurs besoins, et en les orientant vers les professionnels du réseau les plus proches. Le coordinateur est bénévole, il indique que "personne ne se fait de l'argent" avec ce Réseau. Les psychologues impliqués, quant à eux, appliquent leur propre tarif.

Photo d'illustration © Maxppp - Simon Daval

C'est Michel Montheil, psychologue clinicien à La Rochelle, qui est le coordinateur de ce nouveau réseau RAPEO 17. Entretien.

France Bleu La Rochelle – La démarche répond à des besoins importants dans certaines zones de Charente-Maritime ?

Michel Montheil, coordinateur du réseau RAPEO 17 – Le constat que l'on avait pu faire, c'était que si une personne endeuillée avait besoin de soutien dans les grandes villes, elle trouvait souvent un partenaire, une institution, un centre médico-psychologique pour les adultes, ou le Centre médico-psycho-pédagogique de La Rochelle, par exemple, pour les enfants, orientés par un psychologue scolaire ou une assistante sociale.

Mais dès lors qu'on s'écartait un peu des grandes villes, dans des zones où il y a très peu de représentations institutionnelles, très peu de centres médico-psychologiques ou de centres pour adultes, peu de présence médicale, les gens s'adressent à des professionnels qui, le plus souvent, ne sont pas formés. Et le recours des personnes endeuillées, c'était souvent le médecin de famille, avec une prescription d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques. C'était là la seule réponse qui était proposée.

Il y avait donc une grande inégalité territoriale et on maintenait les situations de souffrance non soulagée, non accompagnées pour les adultes, pour les personnes âgées qui perdaient un conjoint et on pouvait observer souvent les syndromes de glissement. On pouvait aussi voir des enfants avoir des troubles du comportement, des difficultés d'apprentissage à l'école – c'est un des éléments qu'on remarque chez les enfants endeuillés : des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, des conduites à risque, toxicomanie... Des conséquences habituelles chez les endeuillés. Notre objectif, c'est d'offrir sur l'ensemble du département de Charente-Maritime une réponse spécialisée et spécifique, adaptée à la demande et avec l'orientation et le soutien de nos partenaires.

France Bleu La Rochelle – Et c'est d'autant plus important qu'en matière de deuil, il y a beaucoup d'idées reçues.

Michel Montheil – Parmi les idées reçues, quand vous êtes endeuillés, on pense que ce n'est pas normal. Si ça dure trop longtemps, ça doit se soigner. Il faut arrêter de souffrir au bout de six mois. Il faut arrêter d'en parler. Et puis, il faut continuer à vivre, etc. etc. Il y a aussi une mauvaise connaissance des conséquences et des répercussions psycho-sociales du deuil. Nous savons qu'un certain nombre de personnes peuvent avoir des difficultés sociales. Il faut se dire malade, demander un arrêt de travail, quand on est endeuillé, aller voir son médecin pour pouvoir se mettre au repos, avec des médicaments.

Nous, on veut proposer une alternative. Ce n'est pas une maladie d'être endeuillé. C'est un état normal, transitoire – pour la plupart, en tout cas – qui a des conséquences, qui se vit différemment quand on est enfant, quand on est adulte ou quand on est très âgé, et qui a besoin d'être compris dans sa spécificité.

On commence à identifier, par exemple, dans les populations à la rue, environ deux tiers de personnes endeuillées pathologiques. On voit qu'un certain nombre d'endeuillés ont des risques suicidaires majorées, notamment chez la population des jeunes hommes qui ont perdu un conjoint. Par exemple, si c'est une femme, les hommes se suicident environ dix fois plus que des célibataires du même âge. Donc, il y a réellement un enjeu social, un enjeu de santé publique et un enjeu de confort et de qualité de vie pour les endeuillés. Le fait d'être reconnus dans leur particularité et dans leur besoin, de pouvoir parler et de mieux comprendre ce qui leur arrive.

France Bleu La Rochelle – Ce nouveau réseau est unique en France ?

Michel Montheil – A notre connaissance, oui, à ce niveau d'organisation, de coordination, de formation initiale, puisque tous les psychologues qui sont affiliés au réseau et qui signent un document d'affiliation et une charte ont été formés, soit par nous même sur des formations de deux jours, des formations qui sont relativement longues, soit par leur expérience personnelle, institutionnelle en hôpital, etc. Ils sont forcément formés au deuil pour pouvoir intégrer notre équipe.

Et il n'y a pas, en France, de réseau de ce niveau qui existe, qui ait cette ambition territoriale, avec les partenariats que nous essayons de constituer avec des institutions comme la CPAM, la Caisse d'allocations familiales, la Mutualité sociale agricole, l'ADEI, SOS Amitié...

Pour contacter RAPEO 17 :

En attendant la création d'un numéro spécifique et d'un site internet, il faut contacter le coordinateur du réseau, Michel Montheil, qui se chargera d'aiguiller les personnes endeuillées en fonction de leurs besoins et de leur lieu de résidence en Charente-Maritime : 06 80 48 30 41.