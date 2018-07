Ce vendredi 13 juillet, la ville de Mayenne va vivre une grosse journée d'animations qui devrait attirer des milliers de personnes : le passage du Tour de France en milieu de journée et le feu d'artifices dans la soirée, tiré depuis la rivière. Un vendredi 13 exceptionnel. Mais pas pour la gérante du restaurant "La Carotte", situé au bord de la Mayenne.

L'établissement n'a pas reçu une autorisation d'ouverture pour ce jour-là car il se trouve dans la zone de tir. Des raisons de sécurité ont poussé la mairie à prendre cette décision. Le restaurant est donc obligé de fermer.

la lettre de la mairie à La Carotte © Radio France

La patronne Ingrid Strebinger doit faire avec et ce n'est pas facile à accepter raconte-t-elle à France Bleu Mayenne : "On va regarder les vélos passer au loin, on va regarder aussi les clients passer au loin. Et personne ne pourra venir profiter de ce cadre. Je vais avoir un manque à gagner assez important. Ce n'est pas un choix de ma part. Je voulais mettre de l'animation pour cette journée festive".

Ingrid Strebinger a tout tenté pour obtenir une dérogation mais ça n'a pas fonctionné. Elle s'était engagée à faire partir les clients de son restaurant un peu avant le feu d'artifices. La mairie de Mayenne est restée inflexible. La gérante va envoyer un courrier pour tenter d'avoir une indemnisation en raison de l'impact financier : "c'est dur pour le chiffre d'affaires mais aussi pour la communication. Dans ces moments-là, on peut toucher des gens qui ne connaissent pas encore le lieu" explique-t-elle.

"La Carotte", 14 ter quai Carnot, est ouvert à Mayenne depuis l'automne dernier.