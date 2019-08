Un restaurant aux couleurs du HAC au stade Océane du Havre

Inauguré pour la reprise de la Ligue 2 fin juillet, le bar-restaurant "Stadium Bar & Grill" est installé au pied du Stade Océane du Havre, à côté de la boutique. À chaque match du HAC, il se peuple de supporters chevronnés et de curieux, en quête de sensations et d'une bonne boisson.

Le Havre, France

Quand on est supporter d'un club de foot, une question revient souvent : quand son équipe joue à l'extérieur, mieux vaut-il la suivre chez soi, chez des amis, dans un bar ? Au Havre (Seine-Maritime), le HAC a apporté sa réponse, dès le 26 juillet dernier, et elle s'appelle le "Stadium Bar & Grill". Un nouveau restaurant installé au pied du Stade Océane, avec un équipement conçu pour les amateurs de sport (et de boissons variées) : 609 mètres² de surface, 300 couverts, un bar de 22 mètres, une capacité maximale de 500 personnes, et surtout ... 17 écrans de télévision !

Un oeil sur sa bière (avec modération toujours !), un autre sur le match juste au-dessus : le bar du "Stadium" vit au rythme des actions du HAC. © Radio France - Simon de Faucompret

Repaire de fans

Au menu : les matchs du HAC, dès que c'est possible ! "On est là pour ça", sourit Florian, supporter des Ciel et Marine depuis 15 ans et membre des Barbarians Havrais, l'un des groupes de supporters qui composent le KOP havrais. "Le bar est grand, on a une pinte et la boustifaille devant le match ... Il y a tout ce qu'il faut !" Avis partagé par de nombreux supporters chevronnés, qui commencent à privilégier ce nouveau restaurant aux bars du centre-ville du Havre. "On fait vivre le stade toutes les semaines, et pas seulement une semaine sur deux", lance Romain (appelez-le Romano), fan depuis presque 25 ans. "Ici, on est sûrs qu'il n'y a que des amoureux du HAC."

Quelques tuniques Ciel et Marine sur les épaules ... mais aussi dans les vitrines du restaurant, au fond à droite : les maillots forment le nombre "1872", année de création du club. © Radio France - Simon de Faucompret

À l'unisson, on gronde, on chante, on lance une joyeuseté à l'arbitre ou on crie sa joie. "On a vraiment un esprit de supporter", s'amuse Franck, assis confortablement juste devant un grand écran pour en prendre "plein la vue" ... et espérer voir les buts de près. "Des fois, on a les gars du KOP qui débarquent, avec des chants, une ambiance ... Une atmosphère qu'on ne pourrait pas avoir dans un autre bar." Et qui rappellerait presque les tribunes du stade Océane, juste au-dessus des têtes !

Déjà un quartier général pour les fans ? "Peut-être bien", juge Florian, mais il reste prudent : "Ça va surtout dépendre des résultats de l'équipe. Les dernières années, on commençait au bar tous ensemble, et on finissait la saison devant son canapé !"

Deuxième public attendu

Évidemment, le "Stadium Bar & Grill" n'ouvrira pas que pour les matchs à l'extérieur des footballeurs havrais. "Même pour les rencontres à domicile, on a eu du monde", précise Mickaël Stalin, le gérant. "Les gens prennent un verre avant de monter dans les tribunes !" Et le reste du temps, pas de souci : les télés retransmettent de nombreux autres rendez-vous sportifs.

En fait, l'ambition du projet lancé officiellement lancé à l'automne 2018 (et qui a bénéficié d'investissements "conséquents" selon la direction, qui précise qu'ils n'ont en rien empiété sur le budget sportif) est d'attirer deux publics différents : d'abord et avant tout les gens qui gravitent autour du HAC, les supporters mais aussi certains joueurs, le staff, et même l'entraîneur Paul le Guen ! "Il est venu manger quelques fois ici, oui", glisse Mickaël.

Aux cuisines, deux personnes enchaînent les commandes et les livrent aux clients par les fenêtres. "On augmentera le nombre d'employés au fur et à mesure", précise le gérant. © Radio France - Simon de Faucompret

Mais aussi un public d'employés, d'entrepreneurs et de travailleurs havrais pendant la semaine, surtout sur le temps du midi. "L'accès est facile, le parking est grand et gratuit. Pour toutes les entreprises qui sont à l'entrée du Havre, le choix de restaurants n'est pas énorme. Ils peuvent venir déjeuner rapidement, en moins d'une heure, à nos tables." Un petit appel du pied du gérant aux quelque 40 000 conducteurs qui passent chaque jour devant le stade, sur le boulevard de Leningrad.

Avec ses deux employés au bar et ses deux cuisiniers en coulisses, Mickaël se prépare à la fois aux prochains rendez-vous sportifs du HAC et à la rentrée de septembre, qui risque d'accélérer le rythme. "On est parés", affirme-t-il. Lui aussi espère de bons résultats sportifs ... Il en est sûr, ça jouera beaucoup sur ses fréquentations.

