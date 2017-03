Un restaurant de Montpellier se met aux tables connectées

Il n'est plus nécessaire de passer commande à un serveur. A Montpellier, une brasserie de la gare Saint Roch propose des tables connectées. Désormais quelques clics sur une tablette numérique suffisent pour être servi.

Commander votre plat ou un café, faire une crapette et consulter les horaires de train. Tout ça est désormais possible sur un même écran en quelques clics et sans même prononcer un mot. Du moins si vous êtes assis à une une table connectée. A Montpellier le restaurant L'Agora, dans le hall de la gare Saint Roch, propose depuis mi janvier des tables équipées d'écrans tactiles intégrés, sur lesquels le client choisit son menu sans avoir à faire appel à un serveur.

Commander, jouer .. ou les deux. © Radio France - Marie Ciavatti

Ultra rapide et, en l'occurrence, très adapté aux usagers du train souvent pressés et pointilleux sur les horaires. "Quand on est client dans une brasserie, il y a beaucoup de gestes qui peuvent être un peu long: ramener la carte, est-ce que le serveur a vu qu'on s'est installé?" explique Thomas Longuenesse gérant du restaurant. "Après on espère que ça augmentera nos ventes. Voir les plats en photo ça peut donner envie". C'est ce qu'il appelle la vente suggestive.

Vous pouvez choisir votre cuisson, votre sauce, demander du pain supplémentaire ou de l'eau.. depuis votre tablette. (Thomas Longuenesse, gérant)

Les tablettes vous donnent accès non seulement aux menus, à la carte des plats et des boissons, photos à l'appui. Mais surtout cette carte est ajustée en temps réel, si un plat ou un produit est épuisé par exemple. Vous pouvez aussi choisir votre cuisson, votre sauce , et en cas d'interrogation appeler le serveur. Là non plus vous ne hélez personne: vous appuyez sur l'icône "Appeler un serveur", lequel est informé de votre attente grâce à une montre connectée qui vibre à son poignet.

Le serveur est averti de vos commandes par une montre connectée. © Radio France - Marie Ciavatti

Mais qu'en est-il alors des postes de serveurs? Le temps gagné servira-t-il à réduire les effectifs? Le gérant de cette brasserie s'en défend. C'est selon lui une offre complémentaire au service traditionnel et simple d'usage, qui "nous fait rentrer dans l'ère numérique. On ne déshumanise pas le service on le transforme". Il assure que les serveurs suivent des formations en conséquence, pour faire évoluer leur métier à ces nouvelles pratiques. Par ailleurs une partie seulement des tables ont été équipées.

Ce système de service numérique a été mis au point par une start-up de Montpellier, spécialisé dans le mobilier connecté pour les restaurants. Awadac, née il y a 3 ans, commence tout juste à commercialiser son produit. Depuis octobre dernier.

Son argument de vente: faire gagner du temps au client et de l'argent au restaurateur . "La prise de commande et le paiement c'est ce qui génère le plus de stress, explique Jérôme Gauchet cofondateur et président de la société. Le serveur est à l'autre bout et vous êtes pressé. Là vous pouvez commander tout de suite." Même chose au moment de régler l'addition. Vous précisez en plus votre moyen de paiement. "L'idée c'est de créer le moins de frustration possible".

Le système connecté permet aussi de constituer une énorme base de données sur la manière de consommer des clients. Quels sont les menus qui plaisent le plus? Quels usages font-ils de la tablette selon qu'ils mangent une salade ou un hamburger? C''est inestimable pour les clients d'Awadac. "Aujourd'hui quand on s'adresse aux chaînes de restauration, elles connaissent peu les clients, à plus forte raison dans une gare, souligne Jérôme Gauchet. L'idée c'est de collecter plus de données, plus qu'avec une caisse qui ne donne que le nombre de couverts et le chiffre d'affaires. Nous on a toute la partie qualitative pour mieux coller aux attentes des clients". L'exploitation de ces données occupe un poste à plein temps dans sa société.

L'offre va évoluer au fil des semaines. Bientôt les clients pourront payer en ligne, consulter les horaires de train et pourquoi pas lire la carte en multilingue ou consulter la presse sur leur écran.

Le système a déjà été vendu au KFC de Pérols et à la brasserie des "3 Grâces" place de la Comédie à Montpellier. Il intéresse aujourd'hui deux grandes chaînes à Paris.