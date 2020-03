Un restaurant de Moselle inaugure un "drive" pour servir ceux qui travaillent hors de chez eux

Christelle Gwizdz et son papa Patrice ont beau être à la tête du restaurant "L'Essentiel" à Sainte-Marie-aux-Chênes depuis 12 ans, le coronavirus les a forcé à innover en créant un "drive". L'idée de cette nouvelle formule c'est de faire coup double. D'un côté, les personnes qui travaillent en extérieur, notamment les routiers, sont conviées à venir chercher à manger. Une activité apparemment anodine "mais qui est très compliquée en ce moment vu que tout est fermé", explique la gérante. De l'autre, cette dernière parvient à maintenir un minimum d'activité alors que l'établissement, d'une capacité de 32 couverts, ne reçoit plus de client depuis le début du confinement.

Les routiers ont la place pour garer leurs camions au bord de la nationale. - Christelle Gwizdz

Et pour se rappeler au bon souvenir de l'époque où la salle était encore pleine, les deux gérants n'hésitent pas à mettre la main à la pâte. Au menu : choucroute, filet mignon de porc, lasagne, suprême de volaille, pâté lorrain, quiche. Il est même possible, si vous passez un petit coup de fil, de commander une pizza à emporter. Tout cela est rendu possible par la fenêtre de l'entrée qui fait office de "drive", comme au fast-food. Avec une salariée au chômage partiel, Christelle et Patrice Gwizdz veulent se redonner le sourire en cette période morose. "Nous avons besoin de bouger, donc tant qu'on peut, on essaye d'ouvrir un petit peu. Pas de quoi gagner de l'argent, mais c'est un moyen de ne pas rester là à rien faire."

Les petits plats sont prêts ! - Christelle Gwizdz

Situé à 200 mètres de la sortie 34 sur l'autoroute A4, les routiers font bien évidemment partie du cœur de cible de ce "drive", même s'il ne s'agissait pas d'une clientèle particulièrement visée en temps normal. Mais Christelle Gwizdz a souhaité élargir le plus possible sa cible. "Dans ma famille, j'ai un pompier, une infirmière, ce sont des gens qui sont obligés de travailler hors de chez eux en ce moment, et qui à midi, cherche de quoi se restaurer. C'est aussi pour toutes ces professions là que nous avons ouvert ce système."

Le "drive" est ouvert 7 jours sur 7 entre 9h et 11h30 et de 17h à 18h. Il est également possible de passer commande en-dehors de ces horaires, mais il faut appeler avant. "Pour l'heure, nous attendons de voir si la clientèle répond présent pour voir si nous poursuivons ce dispositif dans la durée", conclut la gérante.