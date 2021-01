Un restaurant de Roubaix aide les sans-abris avec des "repas suspendus"

La crise sanitaire touche durement les plus démunis, elle affaiblit aussi les restaurateurs. A Roubaix, un restaurant a eu une idée, pour agir sur les deux tableaux : la coopérative Baraka propose des repas suspendus.

Le principe est le même que pour les cafés suspendus : le client achète une entrée, un plat, un dessert, ou les trois (le minimum pour une commande est de trois euros). Le repas sera ensuite livré, à vélo, à des sans-abris hébergés dans un hôtel de Roubaix. La nourriture est bio et locale.

Faire coup double

"C'est ce qu'on appelle faire coup double", sourit Pierre Wolf, l'un des sociétaires de Baraka, "être solidaire, et soutenir notre structure" en cette période de fermeture des restaurants.

Il est possible de commander directement sur place, ou via le site et l'application Coopcycle. Même si on ne consomme pas de repas soi-même, on peut acheter des repas suspendus : "l'idée nous est venu d'une amie, qui vit en Grèce, et qui se demandait comment aider, à distance", raconte Pierre Wolf.

Depuis le 8 décembre, près de 150 repas suspendus ont été distribués.

Baraka : 20 rue Sébastopol à Roubaix. Tel. : 03 20 65 74 14