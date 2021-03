Un restaurant de Saran brade ses bières pour éviter le gaspillage

C'est la spécialité des 3 Brasseurs : cette chaine de restaurants, implantée à Saran, près du Cinéma Pathé, fabrique elle-même ses bières artisanales. Seulement, avec la crise sanitaire et la fermeture des restaurants depuis novembre dernier, les 3 Brasseurs se retrouvent aujourd'hui avec 2.000 litres de bière à écouler avant que la boisson ne perde son goût et sa saveur.

" Ce sont des bières artisanales qui ont une durée de vie de quelques mois" explique Bertrand Poble, le directeur régional de la chaine. " On avait le choix entre jeter ce qui nous restait car la bière n'aurait pas été bonne à la réouverture des restaurants ou proposer ce stock à nos clients à un prix attractif." C'est donc la 2ème option qui a été retenue. La bière est vendue 2 euros 90 le litre si on vient avec une bouteille à remplir. Sinon, il faut compter 1 euro de plus pour le contenant de 75cl. Il s'agit de bières blondes et aussi d'une bière ambrée qui avait été prévue pour Noël.

Du monde hier au lancement de l'opération © Radio France - Patricia Pourrez

Ca vaut le coup, j'ai pris 5 litres à partager avec les copains

Les 3 Brasseurs ont averti en priorité leurs clients habituels. Une communication a également été faite sur les réseaux sociaux. Et dès hier, à 15 heures, pour le début de l'opération, il y avait déjà une dizaine de personnes en train d'attendre à l'entrée du restaurant de Saran. Lucie a une vingtaine d'années et elle n'a pas hésité à venir. " J'ai vu ça sur Facebook et c'est vrai que ça vaut le coup, c'est un prix intéressant. Du coup, j'ai pris 5 litres à partager avec les copains ce weekend". Il faut savoir qu'une fois tirée, cette bière ne conserve que quelques jours.

Julien Damez le directeur des 3 Brasseurs à Saran © Radio France - Patricia Pourrez

Derrière le comptoir, le directeur de l'établissement, Julien Damez enchaine les remplissages. " On a dû bricoler un système pour remplir doucement les bouteilles. Il faut qu'on prenne le coup. Mais, on est content d'être là et de revoir nos clients." C'est aussi un petit échauffement pour les personnels car les 3 Brasseurs de Saran vont reprendre une activité restauration à partir de ce lundi 15 mars en vente à emporter. " Evidemment, on a hâte de rouvrir tout court. En tous cas, on sera prêt avec des stocks de bière prêts aussi" insiste le directeur.

On rappelle que la bière, c'est aussi à consommer avec modération !!